Самые высокие цены — в Москве (145 тыс. рублей), Владивостоке (140 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (132 тыс. рублей). В Краснодаре аналогичная услуга стоит 117 тыс. 800 рублей . В Ростове-на-Дону заморозка обойдется почти во столько же — 117 тыс. 750 рублей.

23 ноября «Shot Проверка» сообщила , что россиянки все чаще ездят замораживать яйцеклетки в другие города. Челябинск уже называют столицей услуги: там это обойдется в 53 тыс. рублей.

Репродуктолог Мария Милютина объяснила, что цена зависит от анализов, материалов и работы врачей. При этом программы отличаются количеством яйцеклеток, которые включены в стоимость. За препараты для гормональной стимуляции придется доплатить еще 50–70 тыс. рублей, а в некоторых городах — до 100 тыс. рублей. Хранение яйцеклеток стоит 1250–2500 рублей в месяц, дополнительные обследования тоже оплачиваются отдельно.

По данным Милютиной, интерес к процедуре растет. За последний год число таких пациенток в ее практике выросло примерно на 20%, а с 2020 года — в 2–2,5 раза. По данным за январь–октябрь, на Урале интерес вырос примерно на 10%, а в Москве и Подмосковье, наоборот, снизился на столько же.

По статистике врачей, женщины откладывают рождение детей ради учебы, карьеры и финансовой стабильности. Чаще всего о заморозке задумываются ближе к 35 годам, хотя с возрастом шансы на успех падают. До 35 лет для высокой вероятности рождения ребенка может хватить около 15 яйцеклеток, а в 40 лет — уже 45.