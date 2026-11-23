В Краснодаре заморозка яйцеклеток стоит почти 118 тыс. рублей. Сколько в других городах?
Эксперты посчитали, сколько стоит отложить материнство в разных городах России
23 ноября «Shot Проверка» сообщила, что россиянки все чаще ездят замораживать яйцеклетки в другие города. Челябинск уже называют столицей услуги: там это обойдется в 53 тыс. рублей.
Самые высокие цены — в Москве (145 тыс. рублей), Владивостоке (140 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (132 тыс. рублей). В Краснодаре аналогичная услуга стоит 117 тыс. 800 рублей. В Ростове-на-Дону заморозка обойдется почти во столько же — 117 тыс. 750 рублей.
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Репродуктолог Мария Милютина объяснила, что цена зависит от анализов, материалов и работы врачей. При этом программы отличаются количеством яйцеклеток, которые включены в стоимость. За препараты для гормональной стимуляции придется доплатить еще 50–70 тыс. рублей, а в некоторых городах — до 100 тыс. рублей. Хранение яйцеклеток стоит 1250–2500 рублей в месяц, дополнительные обследования тоже оплачиваются отдельно.
По данным Милютиной, интерес к процедуре растет. За последний год число таких пациенток в ее практике выросло примерно на 20%, а с 2020 года — в 2–2,5 раза. По данным за январь–октябрь, на Урале интерес вырос примерно на 10%, а в Москве и Подмосковье, наоборот, снизился на столько же.
По статистике врачей, женщины откладывают рождение детей ради учебы, карьеры и финансовой стабильности. Чаще всего о заморозке задумываются ближе к 35 годам, хотя с возрастом шансы на успех падают. До 35 лет для высокой вероятности рождения ребенка может хватить около 15 яйцеклеток, а в 40 лет — уже 45.
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