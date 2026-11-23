Новая рабочая неделя в Краснодарском крае начнется с сильного ветра, дождей и смерчей над морем

Краснодарский ЦГМС сообщил , что в понедельник, 23 ноября, на Кубани прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем местами пройдет небольшой дождь. По данным синоптиков, в регионе усилится ветер: днем и вечером порывы достигнут 15–20 м/с, а в горных районах — 22–27 м/с. Воздух в крае днем прогреется до 9–14 °C, в горах ожидается 0–5 °C.

На Черноморском побережье пройдут дожди с грозами. Во второй половине дня ветер может разогнаться до 20–25 м/с, что вызовет шторм с высотой волн до 3–4 метров. Кроме того, на участке от Магри до Веселого сохраняется опасность формирования смерчей над морем. Температура воздуха на побережье составит 11–16 °C.

В Краснодаре начало рабочей недели пройдет без существенных осадков. В городе будет облачно с прояснениями, а столбики термометров днем поднимутся до 12–14 °C.