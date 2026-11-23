Стало известно, по каким адресам в Краснодаре 23 ноября проведут плановое отключение электричества и водоснабжения

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Краснодарская ЕДДС опубликовала список мест, где в краевой столице в понедельник, 23 ноября, отключат электро- и водоснабжение для профилактических работ. Мы собрали для вас все адреса в удобном формате.

Отключение электричества с 8:00 до 17:00 Бабушкина ул., 295

Бершанской ул., 218

Буденного ул., 113–123, 116–138

Горького ул., 61/3, 67, 66–82

1-я Инженерная ул., 31–37

2-я Инженерная ул., 16–22, 17–27

Калинина ул., 327, 329, 460, 468

Кирова ул., 129, 131, 135–139, 136, 143, 145, 153, 183/1, 183/2

Лазурная ул., 1–5, 6–26, 9–21

Образцова пр., 2

Победителей ул., 1–25, 4–8

Стабильная ул., 44

Фрунзе ул., 162

Отключение электричества с 9:00 до 12:00 Камвольная ул., 7, 10, 12, 14

Онежская ул., 5, 5/1, 7

Сормовская ул., 11, 13

Отключение электричества с 9:00 до 13:00 Благоева ул., 24/1

Трудовой славы ул., 19/2

Отключение электричества с 9:00 до 14:00 Калинина ул., 13

Отключение электричества с 9:00 до 16:00 Меланжевая ул., 1–23, 2/1, 4–12, 6/1, 6/а

Новороссийская ул., 210, 210/2, 216, 220, 220/А, 226, 232, 232/1

Уральская ул., 75, 75/1, 77, 98/3, 104, 106

Отключение электричества с 9:00 до 17:00 1 Мая ул., 67–81, 68–94, 98–112, 116–160

9 Января пр-д, 25–39

Весенняя ул., 1–45, 2–22, 22/1, 24–40

Выселковская ул., 61

Головатого ул., 365–383, 366–390

Грушевая ул., 8

Дачная ул., 97–143, 306–346, 352–414

Дзержинского ул., 2–34, 3–21, 249, 251, 251/1

Дорожная ул., 1

Достоевского ул., 23–51

Дровянникова ул., 47

Евдокимовская ул., 85–89

Заполярная ул., 53–63, 87–103, 102–136, 109–133, 139–145

Запорожская ул., 1–45, 14–72

Зеленодольская ул., 15–27, 18–28

Калининский пер., 3–47, 8–56

Калинина ул., 13/6, 13/60, 13/62

Карасунская ул., 349

Ключевая ул., 13–69, 20–52

Комарова ул., 1, 26, 67, 92

Комсомольская ул., 146–158, 171–189

Королева ул., 28

Красных Зорь 1-й пр-д, 30–36, 31–35

Красных Партизан ул., 115, 115/1, 117–155

Крупской ул., 6–8, 8/6, 8/8, 8/10, 10–18

Курортная ул., 1/Б, 2–22

Ленский пер., 1–35

Леваневского ул., 145–175

Медицинский пр-д, 1–11, 2–8

Нежная ул., 1–13, 4–20

Некрасова ул., 6–24, 7–33

Одесская ул., 25, 27

Онежская ул., 5

Первомайская ул., 1–37, 4–34

Первомайский 1-й пр-д, 1–7, 2–6

Первомайский 2-й пр-д, 15–17, 20–24

Пионерская ул., 22–34, 25–35

Питерская ул., 22–32, 23–31

Пригородная ул., 2–8, 2/1, 107–195

Пригородный 1-й пр-д, 2–10, 56–60

Пригородный 4-й пр-д, 33–51, 40–84

Промышленная ул., 23/3, 25, 25/2, 25/4

Рашпилевская ул., 160–168, 168/1, 199–203

Россинского ул., 70

Российская ул., 115, 308

Ростовское шоссе, 52, 60

Сормовская ул., 200, 202

Средняя ул., 68–100, 69–109, 90/1, 92/1

Ставропольская ул., 179–185, 183/а, 183/б

Стасова ул., 159

Темрюкская ул., 62–66, 68/3, 70–72, 71, 111–143

Темрюкский 1-й пр-д, 1–13, 4–14

Темрюкский 2-й пр-д, 1–13, 2–14

Темрюкский 3-й пр-д, 1–9, 2

Толбухина ул., 74–78, 91, 124

Троицкая ул., 30/3, 49

Удачная ул., 19–41

Узорная ул., 7

7-я Урожайная ул., 12–26, 15–23

Чернышевского 1-й прд, 2–16, 3–23

Отключение электричества с 13:00 до 17:00 2-я Заречная ул., 47–65, 102–112 104/а

Бородинский пер., 1–13

Братская ул., 3–5

Заречный 1-й пр-д, 50–68, 51

Коммунаров ул., 2–22, 31

Мельничный пер., 2–10, 3

Постовая ул., 55

Пушкина ул., 55

Советская ул., 60

Детали можно уточнить в диспетчерской службе «Электросетей Кубани» по телефону 8 (861) 255-45-66.

Отключение водоснабжения с 10:00 до 12:00 Тюляева ул., 21, 39

Уральская ул., 162, 164

На уточняющие вопросы ответят в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 8 (861) 220-28-38 и 8 (861) 217-03-33.