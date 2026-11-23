Где в Краснодаре 23 ноября отключат свет и воду
Стало известно, по каким адресам в Краснодаре 23 ноября проведут плановое отключение электричества и водоснабжения
Краснодарская ЕДДС опубликовала список мест, где в краевой столице в понедельник, 23 ноября, отключат электро- и водоснабжение для профилактических работ. Мы собрали для вас все адреса в удобном формате.
Бабушкина ул., 295
Бершанской ул., 218
Буденного ул., 113–123, 116–138
Горького ул., 61/3, 67, 66–82
1-я Инженерная ул., 31–37
2-я Инженерная ул., 16–22, 17–27
Калинина ул., 327, 329, 460, 468
Кирова ул., 129, 131, 135–139, 136, 143, 145, 153, 183/1, 183/2
Лазурная ул., 1–5, 6–26, 9–21
Образцова пр., 2
Победителей ул., 1–25, 4–8
Стабильная ул., 44
Фрунзе ул., 162
Камвольная ул., 7, 10, 12, 14
Онежская ул., 5, 5/1, 7
Сормовская ул., 11, 13
Благоева ул., 24/1
Трудовой славы ул., 19/2
Калинина ул., 13
Меланжевая ул., 1–23, 2/1, 4–12, 6/1, 6/а
Новороссийская ул., 210, 210/2, 216, 220, 220/А, 226, 232, 232/1
Уральская ул., 75, 75/1, 77, 98/3, 104, 106
1 Мая ул., 67–81, 68–94, 98–112, 116–160
9 Января пр-д, 25–39
Весенняя ул., 1–45, 2–22, 22/1, 24–40
Выселковская ул., 61
Головатого ул., 365–383, 366–390
Грушевая ул., 8
Дачная ул., 97–143, 306–346, 352–414
Дзержинского ул., 2–34, 3–21, 249, 251, 251/1
Дорожная ул., 1
Достоевского ул., 23–51
Дровянникова ул., 47
Евдокимовская ул., 85–89
Заполярная ул., 53–63, 87–103, 102–136, 109–133, 139–145
Запорожская ул., 1–45, 14–72
Зеленодольская ул., 15–27, 18–28
Калининский пер., 3–47, 8–56
Калинина ул., 13/6, 13/60, 13/62
Карасунская ул., 349
Ключевая ул., 13–69, 20–52
Комарова ул., 1, 26, 67, 92
Комсомольская ул., 146–158, 171–189
Королева ул., 28
Красных Зорь 1-й пр-д, 30–36, 31–35
Красных Партизан ул., 115, 115/1, 117–155
Крупской ул., 6–8, 8/6, 8/8, 8/10, 10–18
Курортная ул., 1/Б, 2–22
Ленский пер., 1–35
Леваневского ул., 145–175
Медицинский пр-д, 1–11, 2–8
Нежная ул., 1–13, 4–20
Некрасова ул., 6–24, 7–33
Одесская ул., 25, 27
Онежская ул., 5
Первомайская ул., 1–37, 4–34
Первомайский 1-й пр-д, 1–7, 2–6
Первомайский 2-й пр-д, 15–17, 20–24
Пионерская ул., 22–34, 25–35
Питерская ул., 22–32, 23–31
Пригородная ул., 2–8, 2/1, 107–195
Пригородный 1-й пр-д, 2–10, 56–60
Пригородный 4-й пр-д, 33–51, 40–84
Промышленная ул., 23/3, 25, 25/2, 25/4
Рашпилевская ул., 160–168, 168/1, 199–203
Россинского ул., 70
Российская ул., 115, 308
Ростовское шоссе, 52, 60
Сормовская ул., 200, 202
Средняя ул., 68–100, 69–109, 90/1, 92/1
Ставропольская ул., 179–185, 183/а, 183/б
Стасова ул., 159
Темрюкская ул., 62–66, 68/3, 70–72, 71, 111–143
Темрюкский 1-й пр-д, 1–13, 4–14
Темрюкский 2-й пр-д, 1–13, 2–14
Темрюкский 3-й пр-д, 1–9, 2
Толбухина ул., 74–78, 91, 124
Троицкая ул., 30/3, 49
Удачная ул., 19–41
Узорная ул., 7
7-я Урожайная ул., 12–26, 15–23
Чернышевского 1-й прд, 2–16, 3–23
2-я Заречная ул., 47–65, 102–112 104/а
Бородинский пер., 1–13
Братская ул., 3–5
Заречный 1-й пр-д, 50–68, 51
Коммунаров ул., 2–22, 31
Мельничный пер., 2–10, 3
Постовая ул., 55
Пушкина ул., 55
Советская ул., 60
Детали можно уточнить в диспетчерской службе «Электросетей Кубани» по телефону 8 (861) 255-45-66.
Тюляева ул., 21, 39
Уральская ул., 162, 164
На уточняющие вопросы ответят в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 8 (861) 220-28-38 и 8 (861) 217-03-33.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре до конца года ограничат проезд по улице Новороссийской.