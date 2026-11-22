Сыграв на выезде вничью с «Динамо», «быки» по итогам первой половины чемпионата России отстают от лидера на пять очков

Джон Кордоба уже на 11-й минуте открыл счет после розыгрыша углового. Динамовец Ярослав Гладышев на 27-й минуте сравнял, а еще через семь минут судья удалил защитника столичной команды Максима Осипенко. Во втором тайме у «Краснодара» был хороший шанс выйти вперед, но Даниил Уткин из хорошей позиции ударил во вратаря .

По итогам первых 15 матчей — это ровно половина чемпионата — «Краснодар» занимает четвертое место. У них 27 очков (семь побед, шесть ничьих и два поражения). От лидирующего «Динамо» «быки» отстают на 5 очков, от «Зенита» на четыре, от «Спартака» на три. Д конца календарного года краснодарская команда сыграет еще два матча: 28 ноября на выезде против «Ростова» и 6 декабря дома против «Рубина».

В предыдущих трех сезонах по итогам первых 15 матчей «Краснодар» неизменно оставался лидером турнирной таблицы. А сравнимый с нынешним результат показал в конце 2022 года, когда завершил первый круг на шестом месте (и финишировал в итоге ровно на такой же позиции).