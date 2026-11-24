Как должен выглядеть Краснодар? Жителей приглашают к участию в архитектурном конкурсе
Краснодарцев приглашают поразмышлять об архитектурной идентичности города и предложить свои идеи. Работы принимают до 1 февраля (0+)
17 ноября региональное отделение Союза архитекторов России сообщило Юга.ру о проведении открытого конкурса «Краснодар. В поисках образа города». Он станет частью исследования архитектурного облика города.
«У нас очень перспективный, амбициозный южный город со своими климатическими и стилистическими особенностями, но при этом его городская ткань очень разрозненная. У нас нет единого сформированного вектора развития с архитектурной точки зрения», — рассказала Юга.ру архитектор и куратор конкурса Евгения Княжева.
Она привела в пример Сингапур, архетип которого — город-сад будущего, и все архитектурные решения соответствуют этому архетипу.
Евгения рассказала, что в существующих градостроительных регламентах, которые есть в Краснодаре, нет «понимания и договоренностей, как город будет развиваться с точки зрения качества архитектурных решений». Именно поэтому архитекторы объявили конкурс.
Участники конкурса должны будут представить, как именно выглядит образ города и в чем его идентичность. Всего четыре номинации:
- «Архетип города» — необходимо сформулировать архитектурный архетип Краснодара и показать систему его пространственного проявления. Участвовать могут архитекторы, урбанисты, дизайнеры и студенты.
- «Объект города» — необходимо создать объект (лавку, остановку, фонтан и другое), отражающий образ города. Проект победителя воплотят в жизнь.
- «Образ Краснодара будущего» — представить, каким будет город, и показать идею через живопись, графику, фотографию. Участвовать могут как творческие специалисты, так и горожане.
- «Краснодар будущего глазами детей» — принимаются рисунки от детей в возрасте от 4 до 15 лет.
Работы можно отправить до 1 февраля 2027 года на сайте. Итоги, выставка и награждение пройдут в марте. Победители получат дипломы, премии и призы, некоторые идеи войдут в «Атлас образов и элементов Краснодара» и смогут получить прототип.
Также желающие могут пройти опрос по ссылке на тему образа Краснодара. В нем необходимо ответить на вопросы о городе, его образе и отношении к нему.
Как писали Юга.ру, в ноябре в Краснодаре в парке Городской сад обновили историческую колоннаду 1930-х годов.