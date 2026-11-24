Краснодарцев приглашают поразмышлять об архитектурной идентичности города и предложить свои идеи. Работы принимают до 1 февраля (0+)

17 ноября региональное отделение Союза архитекторов России сообщило Юга.ру о проведении открытого конкурса «Краснодар. В поисках образа города». Он станет частью исследования архитектурного облика города.

«У нас очень перспективный, амбициозный южный город со своими климатическими и стилистическими особенностями, но при этом его городская ткань очень разрозненная. У нас нет единого сформированного вектора развития с архитектурной точки зрения», — рассказала Юга.ру архитектор и куратор конкурса Евгения Княжева.

Она привела в пример Сингапур, архетип которого — город-сад будущего, и все архитектурные решения соответствуют этому архетипу.

Евгения рассказала, что в существующих градостроительных регламентах, которые есть в Краснодаре, нет «понимания и договоренностей, как город будет развиваться с точки зрения качества архитектурных решений». Именно поэтому архитекторы объявили конкурс.

Участники конкурса должны будут представить, как именно выглядит образ города и в чем его идентичность. Всего четыре номинации: