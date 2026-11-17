Авито совместно с партнерами-автодилерами передал добровольцам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» восемь автомобилей высокой проходимости: УАЗ Patriot в Москве и еще семь машин в Санкт-Петербурге, Уфе, Ставрополе, Ижевске, Твери, Оренбурге и Улан-Удэ.

Кроме того, на платформе в разделе #яПомогаю появился специальный лендинг поддержки отряда, поэтому оказать аналогичную помощь теперь могут все желающие частные автовладельцы и компании. Здесь же владельцы транспорта могут предложить поисковикам внедорожники и пикапы для доставки добровольцев и оборудования, микроавтобусы и минивэны для перевозки поисковых групп и организации мобильных штабов, квадроциклы, багги и снегоходы для работы вне дорог. Также у всех пользователей Авито есть возможность передать любую сумму на приобретение техники и инвентаря для отряда.

«Наша команда очень сильно переживает за все, что делает «ЛизаАлерт». Любую задачу, которая приходит к нам от отряда, всегда берем в приоритет. Это большое счастье, что мы можем быть сопричастными и помогать в таком критически важном деле. Мы думали, чем поддержать отряд в этом году, и поняли, что наш бизнес уже имеет нужное решение. Так появилась идея с машинами: мы предоставили отряду автомобиль для поисков в Москве и еще семь автомобилей в регионах, чтобы больше людей быстрее находилось», — рассказала PR-директор Авито Ульяна Смольская.