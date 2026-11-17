Авито передал «ЛизаАлерт» восемь автомобилей для поиска пропавших людей
Автомобили высокой проходимости получили поисково-спасательные отряды в Москве и еще семи регионах России
Авито совместно с партнерами-автодилерами передал добровольцам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» восемь автомобилей высокой проходимости: УАЗ Patriot в Москве и еще семь машин в Санкт-Петербурге, Уфе, Ставрополе, Ижевске, Твери, Оренбурге и Улан-Удэ.
Кроме того, на платформе в разделе #яПомогаю появился специальный лендинг поддержки отряда, поэтому оказать аналогичную помощь теперь могут все желающие частные автовладельцы и компании. Здесь же владельцы транспорта могут предложить поисковикам внедорожники и пикапы для доставки добровольцев и оборудования, микроавтобусы и минивэны для перевозки поисковых групп и организации мобильных штабов, квадроциклы, багги и снегоходы для работы вне дорог. Также у всех пользователей Авито есть возможность передать любую сумму на приобретение техники и инвентаря для отряда.
«Наша команда очень сильно переживает за все, что делает «ЛизаАлерт». Любую задачу, которая приходит к нам от отряда, всегда берем в приоритет. Это большое счастье, что мы можем быть сопричастными и помогать в таком критически важном деле. Мы думали, чем поддержать отряд в этом году, и поняли, что наш бизнес уже имеет нужное решение. Так появилась идея с машинами: мы предоставили отряду автомобиль для поисков в Москве и еще семь автомобилей в регионах, чтобы больше людей быстрее находилось», — рассказала PR-директор Авито Ульяна Смольская.
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Авито и «ЛизаАлерт» сотрудничают с ноября 2021 года по нескольким направлениям поисково-спасательной деятельности. За это время компания передала добровольцам более 2,5 тысячи единиц инвентаря, два штабных автомобиля, три беспилотника и 110 радиостанций для десяти регионов. На приобретение оборудования направлено 35,6 млн рублей, из которых более 10 млн — в 2026 году.
Кроме того, Авито Путешествия помогают добровольцам находить временное жилье во время поисковых операций. Благодаря этому удалось разместить более 1200 поисковиков в 470 населенных пунктах России, в том числе 399 добровольцев в 154 городах в 2026 году.
По словам Григория Сергеева, руководителя отряда «ЛизаАлерт», в регионах поисковикам действительно остро не хватает транспорта: «Для нас автомобиль — это не просто техника. Это возможность быстрее добраться до места поиска, привезти больше добровольцев и доставить группу туда, куда раньше мы не могли попасть. Не менее важна помощь Авито Путешествий: после работы в лесу человек может принять душ, высушить одежду, выспаться и снова присоединиться к поиску. Спасибо Авито за системную поддержку, которая помогает нам работать быстрее и становиться профессиональнее».
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