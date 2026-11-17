«Картина была радостью среди черной обстановки». Краснодарцы расстроились из-за исчезновения мурала «Весна»
Жители Краснодара недовольны закрашиванием мурала Георгия Куринова на улице Дзержинского
Предыстория. 15 ноября краснодарский художник Георгий Куринов сообщил, что его мурал «Весна» на улице Дзержинского, 99, закрасили. Работа, созданная восемь лет назад на пожертвования местных жителей, была посвящена окружающему миру и его обитателям. Художник признался, что расстроен исчезновением мурала.
16 ноября МЦУ Краснодара подтвердил, что мурал убрали с фасада дома из-за капитального ремонта. В здании планируют отремонтировать фасад, электрику, системы холодного водоснабжения и отопления.
По словам властей, собственники дома согласились, что фасад дома необходимо полностью отремонтировать — это решение поддержали 85,3% жителей.
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В тот же день под публикацией Юга.ру о закрашивании картины краснодарцы оставили много негативных комментариев и возмутились произошедшим.
По словам жителей, мурал был «лицом города», а стена, где он нарисован, — «одной из самых красивых». Пользователи заявили, что управляющую компанию нужно привлечь по статье о вандализме. Также краснодарцев удивило решение жителей дома, которые согласились на закрашивание картины.
«Оказавшись в Краснодаре несколько лет назад и увидев мурал, я была очарована! В голове сразу возникла мысль: «Вот идешь на работу, видишь такую красоту, и сердце радуется…» И так сложилось, что три года это было реальностью — я шла на любимую работу, глядя на любимую картину. Очень больно, что теперь мурала нет», — написала пользовательница.
«Очень печально, что в нашем городе нет хорошего завхоза… Закрашивают произведения искусства краской, которая облупится через полгода, кромсают деревья, не вывозят мусор. Что же вы делаете, господа?» — задалась вопросом другая краснодарка.
«Эта картина была моей радостью среди черной обстановки вокруг. Почему у них вообще рука поднимается подписывать и выполнять такие абсурдные решения?» — поинтересовалась жительница.
Как писали Юга.ру, в 2025 году в Краснодаре коммунальщики закрасили арт-объект «Столпы». Его автор Виктор Линский не удивился.