16 ноября МЦУ Краснодара подтвердил , что мурал убрали с фасада дома из-за капитального ремонта. В здании планируют отремонтировать фасад, электрику, системы холодного водоснабжения и отопления.

Предыстория. 15 ноября краснодарский художник Георгий Куринов сообщил , что его мурал «Весна» на улице Дзержинского, 99, закрасили. Работа, созданная восемь лет назад на пожертвования местных жителей, была посвящена окружающему миру и его обитателям. Художник признался, что расстроен исчезновением мурала.

В тот же день под публикацией Юга.ру о закрашивании картины краснодарцы оставили много негативных комментариев и возмутились произошедшим.

По словам жителей, мурал был «лицом города», а стена, где он нарисован, — «одной из самых красивых». Пользователи заявили, что управляющую компанию нужно привлечь по статье о вандализме. Также краснодарцев удивило решение жителей дома, которые согласились на закрашивание картины.

«Оказавшись в Краснодаре несколько лет назад и увидев мурал, я была очарована! В голове сразу возникла мысль: «Вот идешь на работу, видишь такую красоту, и сердце радуется…» И так сложилось, что три года это было реальностью — я шла на любимую работу, глядя на любимую картину. Очень больно, что теперь мурала нет», — написала пользовательница.

«Очень печально, что в нашем городе нет хорошего завхоза… Закрашивают произведения искусства краской, которая облупится через полгода, кромсают деревья, не вывозят мусор. Что же вы делаете, господа?» — задалась вопросом другая краснодарка.

«Эта картина была моей радостью среди черной обстановки вокруг. Почему у них вообще рука поднимается подписывать и выполнять такие абсурдные решения?» — поинтересовалась жительница.