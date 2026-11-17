«Горный кристалл» и Ski Inn SPA: за что сочинский курорт отметили на федеральной премии

«Роза Хутор» вошел в число лауреатов Национальной премии «Горы России». Курорту досталась специальная награда — за вклад в развитие детского горнолыжного спорта. А Ski Inn SPA Hotel 4* назвали лучшим в стране отелем категории ski in/ski out.

Награждение прошло в Москве. Премию учредили при поддержке Минэкономразвития, а победителей определяют открытым онлайн-голосованием — участвовать может любой, кто любит зимние виды спорта.

Специальную награду «Роза Хутор» получил благодаря проекту «Горный кристалл». Это первый в России детский сезонный ски-пасс, который объединил 15 курортов — от Санкт-Петербурга до Сахалина. Теперь дети могут кататься не только на домашнем курорте, но и на других комплексах страны по одному абонементу. Фактически для детей впервые создали единую зону катания на всю Россию.

«Горный кристалл» — часть большой работы курорта по детскому и семейному туризму. Есть еще «Снежный класс»: школьники 2–8 классов учатся кататься на лыжах — четыре занятия в месяц с инструкторами, трансфер и питание. Программа работает в Сочи и Сириусе, а также в Красноярске, Мурманской области и Ярославле. Зимой к ней добавятся три комплекса в Москве.

Плюс зимняя акция «Детям — горы в подарок». С 1 декабря 2026 года по 29 апреля 2027-го дети до 13 лет смогут бесплатно пользоваться услугами курорта, если семья забронирует проживание в отеле-участнике. В пакет входят проживание и питание, ски-пассы или прогулочные билеты, занятия с инструктором, прокат, каток, тюбинг и другое.