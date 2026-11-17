«Роза Хутор» получил две награды премии «Горы России»
«Горный кристалл» и Ski Inn SPA: за что сочинский курорт отметили на федеральной премии
«Роза Хутор» вошел в число лауреатов Национальной премии «Горы России». Курорту досталась специальная награда — за вклад в развитие детского горнолыжного спорта. А Ski Inn SPA Hotel 4* назвали лучшим в стране отелем категории ski in/ski out.
Награждение прошло в Москве. Премию учредили при поддержке Минэкономразвития, а победителей определяют открытым онлайн-голосованием — участвовать может любой, кто любит зимние виды спорта.
Специальную награду «Роза Хутор» получил благодаря проекту «Горный кристалл». Это первый в России детский сезонный ски-пасс, который объединил 15 курортов — от Санкт-Петербурга до Сахалина. Теперь дети могут кататься не только на домашнем курорте, но и на других комплексах страны по одному абонементу. Фактически для детей впервые создали единую зону катания на всю Россию.
«Горный кристалл» — часть большой работы курорта по детскому и семейному туризму. Есть еще «Снежный класс»: школьники 2–8 классов учатся кататься на лыжах — четыре занятия в месяц с инструкторами, трансфер и питание. Программа работает в Сочи и Сириусе, а также в Красноярске, Мурманской области и Ярославле. Зимой к ней добавятся три комплекса в Москве.
Плюс зимняя акция «Детям — горы в подарок». С 1 декабря 2026 года по 29 апреля 2027-го дети до 13 лет смогут бесплатно пользоваться услугами курорта, если семья забронирует проживание в отеле-участнике. В пакет входят проживание и питание, ски-пассы или прогулочные билеты, занятия с инструктором, прокат, каток, тюбинг и другое.
Эльбрус и Архыз открыли горнолыжный сезон:
«Мы не рассматриваем эти проекты только как способ привлечь больше гостей на один курорт. Важно, чтобы дети знакомились с горами и горными лыжами с раннего возраста. В перспективе это даст новых гостей всей отрасли. Мы считаем, что крупные курорты должны не только развивать собственные проекты, но и вносить вклад в развитие горнолыжного туризма в стране», — отметил коммерческий директор «Роза Хутор» Григорий Ботвинин.
Вторая награда — за отель. Ski Inn SPA Hotel 4* в Горной Олимпийской деревне признали лучшим ski in/ski out отелем в России. Он стоит рядом с подъемниками «Шале», «Олимпия» и «Заповедный лес», так что до катания — рукой подать. В отеле есть номера и апартаменты с видом на горы, а также SPA-центр с сауной, хаммамом и бассейном с гидромассажем.
Сейчас «Роза Хутор» готовится к зиме. Катание планируют открыть 18 декабря, но точная дата зависит от погоды и снежного покрова. В сезоне 2026/2027 гостям будет доступно 105 километров трасс.
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