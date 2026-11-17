В Краснодаре с 21 ноября начнут установку новогодних елок. Где появятся деревья?
В Краснодаре с 21 ноября по 4 декабря установят десять новогодних деревьев
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 21 ноября в краевой столице начнут установку новогодних елок. Всего поставят десять деревьев высотой от 15 до 21 метра в скверах, на площадях и перекрестках.
Елки будут устанавливать поэтапно — в течение двух недель. Первую поставят 21 ноября в Юбилейном микрорайоне — на аллее в честь 80-летия образования края. На следующий день — на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина.
23 ноября дерево установят напротив здания Заксобрания края, 24 ноября — перед кинотеатром «Болгария», 25, 26 и 27 ноября — в скверах имени Гатова, «Субботнем» и «Пограничников». 28 ноября дерево высотой 19 метров поставят на улице Красной, 35, возле краевой администрации, а 30 ноября — в сквере «Изумрудном».
4 декабря установят главную городскую елку высотой 21 метр на площади перед зданием администрации Краснодара.
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