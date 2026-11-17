В Краснодаре с 21 ноября по 4 декабря установят десять новогодних деревьев

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 21 ноября в краевой столице начнут установку новогодних елок. Всего поставят десять деревьев высотой от 15 до 21 метра в скверах, на площадях и перекрестках.

Елки будут устанавливать поэтапно — в течение двух недель. Первую поставят 21 ноября в Юбилейном микрорайоне — на аллее в честь 80-летия образования края. На следующий день — на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина.