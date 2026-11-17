Полиция проверяет информацию о преподавателе из колледжа Новороссийска, который, якобы, наказывает ремнем студентов за опоздания и разговоры на занятиях

16 ноября «Наша газета Новороссийск» сообщила, что в одном из колледжей города преподаватель бьет студентов ремнем. Об этом рассказала мать одного из подростков, которая также поделилась видео происходящего.

По словам женщины, студентов наказывают за баловство, разговоры на занятиях, опоздания и другие проступки. В зависимости от серьезности нарушения подростки получают от одного до пяти ударов. Это происходит на площадке для занятий физкультурой: преподаватель специально выводит студентов из учебного корпуса.

«Преподаватель унижает человеческое достоинство, если студент слабее физически. Несовершеннолетние дети, какими бы они ни были — высокими и сильными, — запуганы настолько, что боятся подойти и рассказать о случившемся сотрудникам колледжа», — заявила мать студента.