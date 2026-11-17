Аграрии всей страны изучают кубанские агротехнологии на выставке «ЮГАГРО»
В Краснодаре вновь собрались передовые компании и главные аналитики сельского хозяйства
В Краснодаре начала работу 33-я Международная аграрная выставка «ЮГАГРО». Это одно из главных отраслевых событий года, в котором принимают участие крупные компании, лидеры сферы и ведущие аналитики. В центре внимания российских аграриев — опыт Кубани в получении высоких урожаев.
Традиционный спонсор выставки — компания «ФосАгро-Кубань», входящая в российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» — приготовила для посетителей «ЮГАГРО» насыщенную программу. В этом году в экспозицию включили широкий ассортимент современных удобрений и семена российской селекции. Аграрии могут получить бесплатную консультацию, как эффективно спланировать тактику и стратегию работы с удобрениями, чтобы управлять урожаем.
При правильно подобранной системе питания растений даже погодные условия уходят на второй план: посевы получают антистресс-закалку и могут выдержать и возвратные заморозки, и нехватку влаги, и перепады температур.
Современные агротехнологии продвинулись и дальше: эксперты при разработке индивидуальных программ питания растений учитывают данные почвенного плодородия и даже сортовые особенности сельхозкультур. При этом аграрии получают готовые решения «под ключ» — семена российской селекции, марки удобрений и рекомендованные схемы их применения.
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В рамках деловой программы выставки 17 и 18 ноября «ФосАгро-Регион» проведет мероприятия с участием ведущих отраслевых экспертов:
- 17 ноября подробно разберут технологические нюансы производства масличных культур, оценят их маржинальность.
- 18 ноября специальный гость — генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько — проведет экспресс-анализ рынков зерна и масличных, что поможет аграриям продуктивно спланировать новый агросезон.
«Выставка «ЮГАГРО» — традиционное место встречи с нашими клиентами, настоящими и будущими. Для каждого мы готовы сделать выгодное предложение с учетом задач и потребностей каждого хозяйства», — отметил директор «ФосАгро-Кубань» Павел Чехлань.
Как писали Юга.ру, в сентябре в Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за проблем с экспортом зерна.