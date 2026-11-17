В Краснодаре начала работу 33-я Международная аграрная выставка «ЮГАГРО». Это одно из главных отраслевых событий года, в котором принимают участие крупные компании, лидеры сферы и ведущие аналитики. В центре внимания российских аграриев — опыт Кубани в получении высоких урожаев.

Традиционный спонсор выставки — компания «ФосАгро-Кубань», входящая в российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» — приготовила для посетителей «ЮГАГРО» насыщенную программу. В этом году в экспозицию включили широкий ассортимент современных удобрений и семена российской селекции. Аграрии могут получить бесплатную консультацию, как эффективно спланировать тактику и стратегию работы с удобрениями, чтобы управлять урожаем.

При правильно подобранной системе питания растений даже погодные условия уходят на второй план: посевы получают антистресс-закалку и могут выдержать и возвратные заморозки, и нехватку влаги, и перепады температур.



Современные агротехнологии продвинулись и дальше: эксперты при разработке индивидуальных программ питания растений учитывают данные почвенного плодородия и даже сортовые особенности сельхозкультур. При этом аграрии получают готовые решения «под ключ» — семена российской селекции, марки удобрений и рекомендованные схемы их применения.