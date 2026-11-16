В Краснодаре перед матчем Россия — Венесуэла ограничат продажу алкоголя

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Антитеррористическая комиссия Краснодара ограничила продажу алкоголя 17 ноября

Администрация Краснодара рекомендовала магазинам, которые работают рядом со стадионом «Ozon Арена», временно ограничить продажу алкоголя 17 ноября. Такое решение приняла городская антитеррористическая комиссия.

Ограничение связано с товарищеским матчем сборных России и Венесуэлы. Помимо ограничения на алкоголь, рядом со стадионом усилят рейды против незаконной торговли подделками.

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Порядок будут обеспечивать полиция, Росгвардия и Госавтоинспекция. Жилой сектор рядом со стадионом уже обследовали и определили места для эвакуации и укрытия болельщиков.

Сборные впервые встретятся на футбольном поле. Ранее с Венесуэлой играла только команда СССР. Матч посвящен 100-летию Никиты Симоняна и победе сборной СССР на Олимпиаде 1956 года — российские футболисты выйдут на поле в ретро-форме. 

Как писали Юга.ру, спортсмены из Краснодарского края завоевали золото на чемпионате мира по прыжкам на батуте.

Алкоголь Краснодар Стадион ФК «Краснодар» Торговля Футбол

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