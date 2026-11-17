В Краснодаре прошел деловой бизнес-завтрак «Инвестиционные активы Юга». На встрече профильные эксперты банка и компаний экосистемы Сбера обсудили с южными инвесторами, предпринимателями и руководителями организаций перспективы финансового оздоровления, нетипичные сделки с имуществом, а также потенциал роста инвестиционной активности с помощью цифровых решений и сервисов.

В число самых обсуждаемых на встрече тем вошли:

трансформация рынка залогового и коммерческого имущества,

растущий запрос инвесторов на создание более понятных и прозрачных механизмов взаимодействия банков и бизнес-сообщества,

прямой доступ к пулу инвестиционных лотов банка и профильным консультациям по структурированию индивидуальных сделок и форматам кредитования.

Как рассказал директор по принудительному взысканию задолженности и банкротству Юго-Западного банка Сбербанка Дмитрий Орестов, в 2026 году интерес частных инвесторов и бизнеса сместился из жилой недвижимости в коммерческие объекты, спецтехнику и земельные участки: «До конца года на юге России прогнозируем рост числа крупных сделок по реализации складских, портовых и агроактивов. Среди крупнейших завершенных сделок летнего сезона в ЮФО самыми дорогими стали объекты в ключевых южных логистических хабах: за 163 млн рублей инвесторы купили складской комплекс в Ростове-на-Дону и за 123,5 млн рублей — в Краснодаре».

Деловая программа инвестиционного бизнес-завтрака охватила все аспекты приобретения, структурирования и технологической оптимизации активов на юге России. Растущий южный тренд на цифровизацию, оптимизацию операционных затрат и автоматизации бизнеса в таких сделках поддерживается платформами роботизации процессов GIGAARPA и цифровой платформой Сбера Portal DA. Инвестиционный пул реализуемых активов постоянно пополняется и доступен к покупке с помощью специальных фондов и финансирования банком. Нивелировать нестандартные риски инвесторов помогает глубокая экспертиза Сбера в структурировании и закрытии таких сделок.

«Рынок активов сегодня динамично трансформируется, открывая новые возможности для тех, кто готов оперативно адаптироваться к изменениям. Наша цель — не просто представить пул таких объектов, а сформировать полноценную дискуссионную площадку для прозрачного диалога между инвесторами и бизнесом, предоставив им доступные финансовые инструменты для реализации инвестиционных проектов», — отметила начальник управления кредитования Краснодарского отделения Сбербанка Елена Костюченко.