Худруком и главным дирижером Краснодарского музыкального театра назначен 31-летний Алексей Асланов. Чем он известен?

Краснодарский край

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  • Алексей Асланов © Фото предоставлено Юга.ру пресс-службой Краснодарского музыкального театра
    Алексей Асланов © Фото предоставлено Юга.ру пресс-службой Краснодарского музыкального театра

Бывший руководитель Сочинского симфонического оркестра стал худруком краснодарского театра

16 ноября пресс-служба Краснодарского музыкального театра сообщила Юга.ру, что главным дирижером и художественным руководителем организации назначен Алексей Асланов. 

Алексей Асланов родился в 1995 году в Санкт-Петербурге. Окончил Хоровое училище имени Глинки и Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. Является приглашенным дирижером Мариинского и Большого театров, а также лауреатом премии и обладателем бронзовой медали Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. 

Асланов участвовал в мастер-классах известных музыкантов, в том числе Бруно Вайля и Теодора Курентзиса, выступал с Государственным симфоническим оркестром Татарстана, Симфоническим оркестром Большого театра Беларуси, а также оркестрами ведущих филармоний России.

Коллектив важнее личности:

С 2020 по 2024 год он руководил Сочинским симфоническим оркестром. Во время работы Асланов стал дирижером-постановщиком Сочинского фестиваля классической музыки, фестивалей «Оперная классика в Сочи» и «Роза Хутор. Классика». Он также выступил дирижером в фильме «Кармен», снятом на высоте 1050 метров над уровнем моря — съемки проходили на сцене в горах в 2022 году во время проведения Сочинского фестиваля. 

  • Кадр из трейлера фильма «Кармен», 2023 © Скриншот ролика с сайта Okko
    Кадр из трейлера фильма «Кармен», 2023 © Скриншот ролика с сайта Okko
  • Кадр из трейлера фильма «Кармен», 2023 © Скриншот ролика с сайта Okko
    Кадр из трейлера фильма «Кармен», 2023 © Скриншот ролика с сайта Okko

Впервые за пультом симфонического оркестра Музыкального театра Алексей Асланов встанет 18 ноября в 18:30 — зрители увидят оперу в трех действиях «Евгений Онегин». 

А 26 ноября в 19:00 состоится вечер мировой классики в живом исполнении оркестра. Зрители услышат музыку Мориса Равеля и Сергея Рахманинова. 

Стоимость билетов на мероприятия — до 1500 рублей за один билет. Подробности можно уточнить у организаторов. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 ноября прочитают пьесу «Падают камни».

Город Концерты Краснодар Музыка Музыкальный театр События Сочи

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