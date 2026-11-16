Худруком и главным дирижером Краснодарского музыкального театра назначен 31-летний Алексей Асланов. Чем он известен?
Бывший руководитель Сочинского симфонического оркестра стал худруком краснодарского театра
16 ноября пресс-служба Краснодарского музыкального театра сообщила Юга.ру, что главным дирижером и художественным руководителем организации назначен Алексей Асланов.
Алексей Асланов родился в 1995 году в Санкт-Петербурге. Окончил Хоровое училище имени Глинки и Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. Является приглашенным дирижером Мариинского и Большого театров, а также лауреатом премии и обладателем бронзовой медали Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова.
Асланов участвовал в мастер-классах известных музыкантов, в том числе Бруно Вайля и Теодора Курентзиса, выступал с Государственным симфоническим оркестром Татарстана, Симфоническим оркестром Большого театра Беларуси, а также оркестрами ведущих филармоний России.
Коллектив важнее личности:
С 2020 по 2024 год он руководил Сочинским симфоническим оркестром. Во время работы Асланов стал дирижером-постановщиком Сочинского фестиваля классической музыки, фестивалей «Оперная классика в Сочи» и «Роза Хутор. Классика». Он также выступил дирижером в фильме «Кармен», снятом на высоте 1050 метров над уровнем моря — съемки проходили на сцене в горах в 2022 году во время проведения Сочинского фестиваля.
Впервые за пультом симфонического оркестра Музыкального театра Алексей Асланов встанет 18 ноября в 18:30 — зрители увидят оперу в трех действиях «Евгений Онегин».
А 26 ноября в 19:00 состоится вечер мировой классики в живом исполнении оркестра. Зрители услышат музыку Мориса Равеля и Сергея Рахманинова.
Стоимость билетов на мероприятия — до 1500 рублей за один билет. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 ноября прочитают пьесу «Падают камни».