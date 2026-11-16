Худруком и главным дирижером Краснодарского музыкального театра назначен 31-летний Алексей Асланов. Чем он известен?

16 ноября пресс-служба Краснодарского музыкального театра сообщила Юга.ру, что главным дирижером и художественным руководителем организации назначен Алексей Асланов.

Алексей Асланов родился в 1995 году в Санкт-Петербурге. Окончил Хоровое училище имени Глинки и Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. Является приглашенным дирижером Мариинского и Большого театров, а также лауреатом премии и обладателем бронзовой медали Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова.

Асланов участвовал в мастер-классах известных музыкантов, в том числе Бруно Вайля и Теодора Курентзиса, выступал с Государственным симфоническим оркестром Татарстана, Симфоническим оркестром Большого театра Беларуси, а также оркестрами ведущих филармоний России.