Когда пользователь обращается в техническую поддержку, ему важно не только получить решение проблемы, но и понимать, сколько времени займет обработка заявки. Для компании не менее важно контролировать качество обслуживания, распределять нагрузку между специалистами и предотвращать задержки. Для этого используется SLA — соглашение об уровне обслуживания, которое устанавливает измеримые требования к работе поддержки. Разберем, что такое SLA в технической поддержке, какие показатели необходимо контролировать, как рассчитать время реакции и решения заявок, как настроить SLA в Service Desk.

SLA (Service Level Agreement) — это соглашение об уровне обслуживания между поставщиком услуги и ее получателем. Оно определяет, какие услуги предоставляются, какие показатели качества должны соблюдаться и в какие сроки необходимо выполнять обязательства.

В технической поддержке SLA чаще всего регулирует время первого ответа, сроки решения обращений, доступность сервисов и порядок действий при нарушении установленных нормативов. Например, компания может установить следующие правила:

На критические обращения специалисты должны реагировать в течение 15 минут.

На заявки высокого приоритета — в течение 30 минут.

Стандартные обращения должны получать первый ответ в течение 2 рабочих часов.

Некритичные проблемы необходимо решать в течение 3 рабочих дней.

Если специалист превышает установленный срок, система фиксирует нарушение SLA. В зависимости от настроек уведомление может получить руководитель поддержки или ответственный за выполнение заявки. При этом SLA — не просто набор таймеров. Это согласованные обязательства, которые помогают сделать качество технической поддержки измеримым и предсказуемым.