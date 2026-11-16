Школьник из Краснодара отдал мошенникам золото на 4 млн рублей, поверив в диспансеризацию

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Полиция Краснодара ищет аферистов, обманувших подростка

16 ноября пресс-служба УМВД России по Краснодару сообщила, что в отделение полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее 16-летнему сыну позвонил незнакомец, представился сотрудником медучреждения и попросил продиктовать код из СМС — якобы для диспансеризации. Ребенок подумал, что речь о плановом медосмотре от школы, и назвал цифры.

Сразу после этого ему позвонил якобы сотрудник госструктуры. Он заявил, что его учетную запись на «Госуслугах» взломали, данные утекли и от имени парня выдали доверенность на иностранца. Чтобы не попасть под ответственность, подростку предложили задекларировать имущество родителей.

«Я хотела спасти нас от тюрьмы»:

Дальше — ссылка на онлайн-конференцию в мессенджере. По просьбе «следователя» парень показал семейные ценности: ювелирные украшения на 3 млн 912 тыс. рублей (золотые часы с бриллиантами, кольца, подвески, кулоны, золотые монеты и другое), а также наличные — 4 тыс. долларов и 7 тыс. юаней. Мошенники сказали, что этого хватит и все нужно передать курьеру для декларирования. Встреча прошла недалеко от дома на улице 5-й Дорожной.

Через несколько часов аферисты велели школьнику ехать в Ростов-на-Дону — на встречу с сотрудниками ФСБ, чтобы забрать деньги и украшения. Он поехал на такси, но по пути понял, что его обманули, и позвонил матери.

В полиции возбудили уголовное дело.

Как писали Юга.ру, Росреестр предупредил о фейковых сообщениях в «Максе».

Деньги Дети Краснодар Мошенничество Полиция

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