Школьник из Краснодара отдал мошенникам золото на 4 млн рублей, поверив в диспансеризацию

16 ноября пресс-служба УМВД России по Краснодару сообщила, что в отделение полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее 16-летнему сыну позвонил незнакомец, представился сотрудником медучреждения и попросил продиктовать код из СМС — якобы для диспансеризации. Ребенок подумал, что речь о плановом медосмотре от школы, и назвал цифры.

Сразу после этого ему позвонил якобы сотрудник госструктуры. Он заявил, что его учетную запись на «Госуслугах» взломали, данные утекли и от имени парня выдали доверенность на иностранца. Чтобы не попасть под ответственность, подростку предложили задекларировать имущество родителей.