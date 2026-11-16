Краснодарцы смогут увидеть звездопад Леониды в ночь на 18 ноября — если не помешают тучи

Луна будет находиться в фазе первой четверти и зайдет за горизонт после полуночи, поэтому ее свет не будет сильно мешать. Однако наблюдение могут затруднять тучи.

Пресс-служба Московского планетария сообщила , что метеорный поток Леониды достигнет пика в ночь на 18 ноября. В максимуме ожидается от 15 до 20 метеоров в час. Падающие звезды яркие и белые, в атмосферу Земли влетают со скоростью около 70 км/с.

Лучше всего смотреть на небо после полуночи и до рассвета, когда созвездие Льва поднимается достаточно высоко. Рядом с радиантом в это время будут также видны Юпитер и Марс. Нужно найти место подальше от городских огней и дать глазам привыкнуть к темноте (около 20–30 минут). Телескоп или бинокль для наблюдения не нужен.

Леониды — поток, рожденный шлейфом кометы Темпеля — Туттля. Каждый год Земля проходит через шлейф пыли, оставленный этой кометой, и мельчайшие частицы сгорают в атмосфере, образуя яркие вспышки.

Небесное тело приближается к Солнцу каждые 33 года, и тогда поток превращается в настоящие звездные дожди. Такое наблюдали в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах. В 1966 году люди видели около 10 тыс. метеоров за час (примерно два-три в секунду).