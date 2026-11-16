Атака дронов на Ростовскую область: в Азове ранены трое, горят производственные объекты
В результате воздушной атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали мирные жители
16 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью и утром регион подвергся атаке беспилотников. Пострадали мирные жители.
В Азове ранения получили трое мужчин. Их отвезли в больницу, врачи оказывают им необходимую помощь. Также в Азове загорелись четыре производственных объекта. На местах работают экстренные службы.
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В слободе Рогалик Миллеровского района обломки дрона повредили три частных дома, начался пожар, также пострадал газопровод. Раненых нет.
За ночь и утро беспилотники уничтожили в Ростове-на-Дону и Таганроге, а также в Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.
Как писали Юга.ру, 15 ноября в Ростовской области при атаке БПЛА погиб мужчина.