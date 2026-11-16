Атака дронов на Ростовскую область: в Азове ранены трое, горят производственные объекты

Ростовская область

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В результате воздушной атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали мирные жители

16 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью и утром регион подвергся атаке беспилотников. Пострадали мирные жители.

В Азове ранения получили трое мужчин. Их отвезли в больницу, врачи оказывают им необходимую помощь. Также в Азове загорелись четыре производственных объекта. На местах работают экстренные службы.

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За ночь и утро беспилотники уничтожили в Ростове-на-Дону и Таганроге, а также в Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.

Как писали Юга.ру, 15 ноября в Ростовской области при атаке БПЛА погиб мужчина.

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