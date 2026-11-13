Из педколледжа в Краснодаре эвакуировали студентов и сотрудников. Что произошло?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский педколледж спешно покинули студенты и преподаватели

13 ноября паблик «ЧП / Краснодар» сообщил, что в педагогическом колледже произошла эвакуация. Учащимся и работникам учреждения пришлось покинуть здание.

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Образовательный процесс поставили на паузу. Что стало причиной эвакуации, пока не сообщается. Детали выясняются.

Официальных комментариев от полиции и руководства колледжа не поступало.

Как писали Юга.ру, Краснодарский институт культуры запретил ставить танцы «недружественных стран» в дипломных работах.

Краснодар Образование Происшествия Студенты

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