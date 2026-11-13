Из педколледжа в Краснодаре эвакуировали студентов и сотрудников. Что произошло?

13 ноября паблик «ЧП / Краснодар» сообщил , что в педагогическом колледже произошла эвакуация. Учащимся и работникам учреждения пришлось покинуть здание.

Образовательный процесс поставили на паузу. Что стало причиной эвакуации, пока не сообщается. Детали выясняются.

Официальных комментариев от полиции и руководства колледжа не поступало.