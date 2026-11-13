Из педколледжа в Краснодаре эвакуировали студентов и сотрудников. Что произошло?
Краснодарский педколледж спешно покинули студенты и преподаватели
13 ноября паблик «ЧП / Краснодар» сообщил, что в педагогическом колледже произошла эвакуация. Учащимся и работникам учреждения пришлось покинуть здание.
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Официальных комментариев от полиции и руководства колледжа не поступало.
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