В Молодежном районе Краснодара неизвестные порезали колеса минимум семи машин

Полиция Краснодара ищет тех, кто ночью резал покрышки на улице 3-й Целиноградской

13 ноября паблик «Краснодар и край» сообщил, что в Молодежном районе на улице 3-й Целиноградской двое неизвестных мужчин порезали колеса всем машинам, которые стояли в одном ряду. По словам очевидцев, пострадали как минимум семь автомобилей.

Преступники действовали настолько усердно, что нож сломался — его обломок остался на месте происшествия. Очевидцы также утверждают, что эти люди разбили витрину магазина на углу улицы.