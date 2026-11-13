В Молодежном районе Краснодара неизвестные порезали колеса минимум семи машин
Полиция Краснодара ищет тех, кто ночью резал покрышки на улице 3-й Целиноградской
13 ноября паблик «Краснодар и край» сообщил, что в Молодежном районе на улице 3-й Целиноградской двое неизвестных мужчин порезали колеса всем машинам, которые стояли в одном ряду. По словам очевидцев, пострадали как минимум семь автомобилей.
Преступники действовали настолько усердно, что нож сломался — его обломок остался на месте происшествия. Очевидцы также утверждают, что эти люди разбили витрину магазина на углу улицы.
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Владелица Chevrolet написала заявление в полицию.
В МВД заявили, что правоохранители организовали доследственную проверку. Полицейские выясняют все обстоятельства и ищут тех, кто повредил автомобили.
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