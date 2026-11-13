В Молодежном районе Краснодара неизвестные порезали колеса минимум семи машин

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Полиция Краснодара ищет тех, кто ночью резал покрышки на улице 3-й Целиноградской

13 ноября паблик «Краснодар и край» сообщил, что в Молодежном районе на улице 3-й Целиноградской двое неизвестных мужчин порезали колеса всем машинам, которые стояли в одном ряду. По словам очевидцев, пострадали как минимум семь автомобилей.

Преступники действовали настолько усердно, что нож сломался — его обломок остался на месте происшествия. Очевидцы также утверждают, что эти люди разбили витрину магазина на углу улицы.

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Владелица Chevrolet написала заявление в полицию.

В МВД заявили, что правоохранители организовали доследственную проверку. Полицейские выясняют все обстоятельства и ищут тех, кто повредил автомобили.

Как писали Юга.ру, в конце октября на Кубани одобрили повышение транспортного налога.

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