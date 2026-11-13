Более половины жителей Ставрополя хотя бы раз оформляли страховку онлайн. Это на 11% выше, чем в среднем в России
Как выяснили аналитики компании СберСтрахование, 59% ставропольцев уже имеют опыт онлайн-оформления страхового полиса
По результатам опроса, проведенного специалистами СберСтрахование, 59% застрахованных жителей Ставрополя уже имеют опыт оформления страховых услуг через интернет — это на 11% выше, чем в среднем в РФ. Предпочитающие оформлять страховые полисы онлайн делают это:
- на сайте страховой компании — 68%,
- на сайте или в мобильном приложении банка — 20%,
- в мобильном приложении страховой компании — 10%,
- на сайтах-агрегаторах или маркетплейсах страховых услуг — 2%.
Как рассказала заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка Валентина Мишенькина, ставропольцы все активнее пользуются цифровыми сервисами в самых разных сферах жизни, и страхование не исключение: «Онлайн-покупка полиса становится таким же простым и привычным действием, как заказ такси, оплата ЖКУ, продуктов или мобильной связи. Среди преимуществ цифрового канала горожане называют возможность самому и в комфортном режиме оформить полис (27%), привычность такого способа получения услуг (11%), скорость и доступность онлайн-сервисов (по 8%)».
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Также аналитики изучили, какие элементы клиентского пути особенно важны ставропольцам при самостоятельном оформлении полиса:
- более быстрые ответы на вопросы — 36%,
- помощь в выборе подходящего страхового продукта — 17%,
- понятный порядок получения готового полиса — 12%,
- удобный процесс оплаты — 7%.
Ставропольцы рассказали и о том, как их цифровые клиентские пути можно сделать еще удобнее. Так, многие опрошенные хотели бы:
- заранее понимать размер возможной страховой выплаты — 31%,
- сравнивать несколько вариантов полисов на одном экране — 20%,
- быстрее получать консультацию специалиста — 18%.
Сегодня 52% оформляющих страховые полисы ставропольцев делают это только или преимущественно офлайн — через агентов, в офисах страховых компаний или отделениях банка. И для 43% из них такой выбор связан с многолетней привычкой. Еще 28% опасаются мошенничества или сомневаются в подлинности электронного полиса, а 15% не хотят самостоятельно разбираться в условиях страхования — им важно обсудить подробности с экспертом и получить профессиональную помощь при оформления полиса.
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