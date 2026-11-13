Более половины жителей Ставрополя хотя бы раз оформляли страховку онлайн. Это на 11% выше, чем в среднем в России

Ставропольский край

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  • © Фото jcomp с сайта https://www.magnific.com
    © Фото jcomp с сайта https://www.magnific.com

Как выяснили аналитики компании СберСтрахование, 59% ставропольцев уже имеют опыт онлайн-оформления страхового полиса

По результатам опроса, проведенного специалистами СберСтрахование, 59% застрахованных жителей Ставрополя уже имеют опыт оформления страховых услуг через интернет — это на 11% выше, чем в среднем в РФ. Предпочитающие оформлять страховые полисы онлайн делают это:

  • на сайте страховой компании — 68%,
  • на сайте или в мобильном приложении банка — 20%,
  • в мобильном приложении страховой компании — 10%,
  • на сайтах-агрегаторах или маркетплейсах страховых услуг — 2%.

Как рассказала заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка Валентина Мишенькина, ставропольцы все активнее пользуются цифровыми сервисами в самых разных сферах жизни, и страхование не исключение: «Онлайн-покупка полиса становится таким же простым и привычным действием, как заказ такси, оплата ЖКУ, продуктов или мобильной связи. Среди преимуществ цифрового канала горожане называют возможность самому и в комфортном режиме оформить полис (27%), привычность такого способа получения услуг (11%), скорость и доступность онлайн-сервисов (по 8%)».

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Также аналитики изучили, какие элементы клиентского пути особенно важны ставропольцам при самостоятельном оформлении полиса: 

  • более быстрые ответы на вопросы — 36%,
  • помощь в выборе подходящего страхового продукта — 17%, 
  • понятный порядок получения готового полиса — 12%, 
  • удобный процесс оплаты — 7%.

Ставропольцы рассказали и о том, как их цифровые клиентские пути можно сделать еще удобнее. Так, многие опрошенные хотели бы:

  • заранее понимать размер возможной страховой выплаты — 31%, 
  • сравнивать несколько вариантов полисов на одном экране — 20%,
  • быстрее получать консультацию специалиста — 18%.

Сегодня 52% оформляющих страховые полисы ставропольцев делают это только или преимущественно офлайн — через агентов, в офисах страховых компаний или отделениях банка. И для 43% из них такой выбор связан с многолетней привычкой. Еще 28% опасаются мошенничества или сомневаются в подлинности электронного полиса, а 15% не хотят самостоятельно разбираться в условиях страхования — им важно обсудить подробности с экспертом и получить профессиональную помощь при оформления полиса.

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