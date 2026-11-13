Более половины жителей Ставрополя хотя бы раз оформляли страховку онлайн. Это на 11% выше, чем в среднем в России

По результатам опроса, проведенного специалистами СберСтрахование, 59% застрахованных жителей Ставрополя уже имеют опыт оформления страховых услуг через интернет — это на 11% выше, чем в среднем в РФ. Предпочитающие оформлять страховые полисы онлайн делают это:

на сайте страховой компании — 68%,

на сайте или в мобильном приложении банка — 20%,

в мобильном приложении страховой компании — 10%,

на сайтах-агрегаторах или маркетплейсах страховых услуг — 2%.

Как рассказала заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка Валентина Мишенькина, ставропольцы все активнее пользуются цифровыми сервисами в самых разных сферах жизни, и страхование не исключение: «Онлайн-покупка полиса становится таким же простым и привычным действием, как заказ такси, оплата ЖКУ, продуктов или мобильной связи. Среди преимуществ цифрового канала горожане называют возможность самому и в комфортном режиме оформить полис (27%), привычность такого способа получения услуг (11%), скорость и доступность онлайн-сервисов (по 8%)».