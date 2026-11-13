Экономист предположила, почему Центробанк не снижает ключевую ставку

При этом высокая ставка работает по нескольким каналам: давит на спрос через дорогие кредиты, влияет на курс рубля и импортные цены, а еще — на издержки бизнеса, для которого кредиты тоже дорожают.

Эксперт заявила, что инфляция в России «смешанная». Она определяется ростом денежной массы и совокупного спроса на товары и услуги, увеличением издержек, дефицитом на отдельных рынках, курсом рубля, налоговыми изменениями.

12 ноября Сибкрай.ru выяснил у доцента кафедры финансового рынка НГУЭУ Тамары Поповой, почему Центробанк пока не готов снижать ключевую ставку.

Но главная проблема — доверие. ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 7–8%, а население ждет 14–15%. Если при таком разрыве снизить ставку, последствия будут непредсказуемыми: по учебникам экономики, ставки по кредитам должны упасть, но при высоких инфляционных ожиданиях они останутся высокими. Доверие к Центробанку формируется медленно, а разрушить его можно быстро — поэтому регулятор сейчас тратит силы не на снижение ставки под давлением, а на объяснение своих действий, считает эксперт.

Пока ожидания людей и бизнеса не сблизятся с прогнозом ЦБ, снижение ставки останется рискованным решением.

Напомним, 23 октября совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Набиуллина назвала несколько причин.

Первая — ситуация с инфляцией изменилась из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы, промышленные предприятия, дата-центры и логистические хабы. Вторая — инфляционные ожидания: в первой половине года они падали, а потом снова выросли. Третья — бюджет вносит более заметный вклад в спрос, чем предполагалось.

Сама Набиуллина объясняла, что снижение ставки сейчас дало бы обратный эффект: рост процентных ставок в экономике, рост цен и новые сложности для предприятий. По ее словам, начинать все сначала было бы «непростительной ошибкой».