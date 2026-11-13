Овчарка Шторм закончил службу в полиции Кубани. Собаке ищут новый дом

Краснодарский край

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  • © Скриншоты фото из канала полиции Краснодарского края в «Максе»
    © Скриншоты фото из канала полиции Краснодарского края в «Максе»

Служебной овчарке из полиции Краснодарского края ищут новых хозяев

12 ноября пресс-служба полиции Краснодарского края сообщила, что овчарке по кличке Шторм ищут новых хозяев. Собака несла службу в Приморско-Ахтарском районе.

Шторму 9,5 года. По словам представителей ведомства, пес бодрый, игривый и обаятельный. Сейчас собаке необходима спокойная жизнь рядом с человеком и тихие неспешные прогулки.

Пипитруся, Дизель, Цой и Шакира:

Шторма готовы передать ответственным и добрым хозяевам. В ведомстве отметили, что сотрудники полиции будут периодически интересоваться жизнью собаки в новом доме.

Чтобы забрать овчарку, необходимо связаться с представителями ведомства по телефону: 8 (86143) 5-02-57.

Как писали Юга.ру, 27 октября пропавший в аэропорту Краснодара кот Василий нашелся. Его искали больше месяца.

Животные общество Полиция Приморско-Ахтарский район

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Овчарка Шторм закончил службу в полиции Кубани. Собаке ищут новый дом
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