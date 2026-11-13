За дом, построенный без разрешения, застройщик заплатит Сочи больше 300 млн рублей

Суд взыскал в бюджет Сочи больше 300 млн рублей в качестве ущерба, причиненного городу и окружающей среде

13 ноября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что суд взыскал в бюджет Сочи больше 300 млн рублей за ущерб, который нанес городу и природе застройщик. Выяснилось, что ответчик на участке, где разрешено строить дом не выше трех этажей, поставил шестиэтажку общей площадью 2 тыс. 756 кв. метров. Потом он разбил здание на отдельные квартиры и продал их людям. Сейчас дом полностью заселен — в нем живут 106 человек.

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Из-за самовольной стройки выросла нагрузка на социальную инфраструктуру города. Жителям нужны дополнительные места в детских садах и школах, спортивные объекты и медицина. По заключению экспертов, на их создание нужно 169 млн 240 тыс. рублей. Кроме того, из-за несанкционированного размещения отходов плодородный слой почвы на всей площади участка полностью уничтожили. Ущерб составил 170 млн 102 тыс. рублей. Суд признал, что ответчик нанес вред городу и природе и должен его возместить. В пользу Сочи взыскали 140 млн 565 тыс. рублей в счет возмещения убытков и 170 млн 102 тыс. рублей — за ущерб окружающей среде. Кроме того, с ответчика взыскали госпошлину в размере 794 тыс. рублей.