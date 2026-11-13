В Краснодарском крае могут запретить вейпы и жидкости для них с марта 2027 года

Краснодарский край

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  • © Фото Kristaps Solims, unsplash.com
    © Фото Kristaps Solims, unsplash.com

Законодательное собрание Кубани разработало законопроект о запрете электронных сигарет в регионе

12 ноября на сайте Законодательного собрания Краснодарского края опубликовали законопроект, который запретит торговлю электронными сигаретами (вейпами) на территории Кубани. 

Напомним, обсуждение инициативы в ЗСК прошло еще 21 октября. Однако тогда было неизвестно, примут ли нововведения или нет. 

В законопроекте отметили, что под запрет попадают не только вейпы, но и жидкости для них, в том числе и безникотиновые. Контролировать соблюдение закона будет краевой орган, уполномоченный губернатором региона Вениамином Кондратьевым. 

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Если законопроект примут, то он заработает с 1 марта 2027 года. Запрет будет действовать пять лет — до 1 марта 2032 года. 

Отметим, что законопроект готовится в рамках федерального закона № 186-ФЗ от 26 июня 2026 года, который наделил регионы правом самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. 

Как писали Юга.ру, в октябре стало известно, что в Анапе определят новые территории, где торговать табаком и вейпами запрещено.

Вейпинг Закон Законодательство Законопроекты ЗСК Краснодар общество Торговля

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