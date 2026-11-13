В Краснодарском крае могут запретить вейпы и жидкости для них с марта 2027 года

12 ноября на сайте Законодательного собрания Краснодарского края опубликовали законопроект, который запретит торговлю электронными сигаретами (вейпами) на территории Кубани.

Напомним, обсуждение инициативы в ЗСК прошло еще 21 октября. Однако тогда было неизвестно, примут ли нововведения или нет.

В законопроекте отметили, что под запрет попадают не только вейпы, но и жидкости для них, в том числе и безникотиновые. Контролировать соблюдение закона будет краевой орган, уполномоченный губернатором региона Вениамином Кондратьевым.