Из-за снижения турпотока санатории и детские лагеря Сочи до конца года освободили от туристического налога

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Сочи бизнесу пошли навстречу и отменили налог для санаториев и детских лагерей

12 ноября администрация Сочи сообщила, что санатории и организации, которые занимаются детским отдыхом и оздоровлением, временно не будут платить туристический налог. Такое решение приняли депутаты Городского собрания на внеочередной сессии. Льгота продлится до конца года.

Причина послабления — в снижении числа отдыхающих. В этом году туристов в Сочи стало меньше — отмена налога должна помочь санаториям сократить расходы, сохранить сотрудников и не поднимать цены на путевки.

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Сейчас туристический налог в Сочи платят 47 санаторно-курортных организаций. В следующем году его ставку планируют оставить прежней — 2%.

Напомним, в январе 2025 года в России ввели туристический налог. Он заменил эксперимент с курортным сбором.

Налог должны платить владельцы отелей, санаториев и других средств размещения, зарегистрированных в реестре классифицированных объектов. Ставка будет расти по одному проценту в год — до 5% в 2029-м — и перестанет увеличиваться с 2030 года.

Как писали Юга.ру, Севастополь, Майкоп и Пятигорск вошли в топ-10 бюджетных направлений для зимнего отдыха.

Деньги Дети Курорты и туризм Налоги Сочи

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Из-за снижения турпотока санатории и детские лагеря Сочи до конца года освободили от туристического налога
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