Из-за снижения турпотока санатории и детские лагеря Сочи до конца года освободили от туристического налога
В Сочи бизнесу пошли навстречу и отменили налог для санаториев и детских лагерей
12 ноября администрация Сочи сообщила, что санатории и организации, которые занимаются детским отдыхом и оздоровлением, временно не будут платить туристический налог. Такое решение приняли депутаты Городского собрания на внеочередной сессии. Льгота продлится до конца года.
Причина послабления — в снижении числа отдыхающих. В этом году туристов в Сочи стало меньше — отмена налога должна помочь санаториям сократить расходы, сохранить сотрудников и не поднимать цены на путевки.
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Сейчас туристический налог в Сочи платят 47 санаторно-курортных организаций. В следующем году его ставку планируют оставить прежней — 2%.
Напомним, в январе 2025 года в России ввели туристический налог. Он заменил эксперимент с курортным сбором.
Налог должны платить владельцы отелей, санаториев и других средств размещения, зарегистрированных в реестре классифицированных объектов. Ставка будет расти по одному проценту в год — до 5% в 2029-м — и перестанет увеличиваться с 2030 года.
Как писали Юга.ру, Севастополь, Майкоп и Пятигорск вошли в топ-10 бюджетных направлений для зимнего отдыха.