Из-за снижения турпотока санатории и детские лагеря Сочи до конца года освободили от туристического налога

В Сочи бизнесу пошли навстречу и отменили налог для санаториев и детских лагерей

12 ноября администрация Сочи сообщила, что санатории и организации, которые занимаются детским отдыхом и оздоровлением, временно не будут платить туристический налог. Такое решение приняли депутаты Городского собрания на внеочередной сессии. Льгота продлится до конца года.

Причина послабления — в снижении числа отдыхающих. В этом году туристов в Сочи стало меньше — отмена налога должна помочь санаториям сократить расходы, сохранить сотрудников и не поднимать цены на путевки.