Пять населенных пунктов Кубани вошли в топ самых теплых мест России в ноябре

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Краснодар, 2020 год © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодар, 2020 год © Фото Елены Синеок, Юга.ру

12 ноября в пяти населенных пунктах Краснодарского края зафиксировали одни из самых высоких температур в стране

Сервис «Погода и климат» сообщил, что 12 ноября в нескольких населенных пунктах Краснодарского края температура воздуха превысила 16-17 °C. Данные основаны на показателе максимальной температуры за сутки.

В топ вошли Краснодар — 17,3 °C, Хадыженск — 17,1 °C и станица Отрадная — 16,7 °C. Также в списке оказались Белореченск и Имеретинский курорт, где температура достигла 16,6 °C. На первом месте расположился Светлоград Ставропольского края — там воздух прогрелся до 17,8 °C.

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В список самых теплых мест по среднесуточной температуре вошли семь населенных пунктов Кубани. Среди них — Имеретинский курорт (15,1 °C), Лазаревское (14,9 °C), Анапа (14,7 °C), Новороссийск (14,5 °C) и Туапсе (14,4 °C). Также в топ попали Джубга и Геленджик с показателем 14,3 °C.

Как писали Юга.ру, 13 ноября в Краснодаре ожидается потепление до +20 °С.

Анапа Геленджик Краснодар Новороссийск общество Погода рекорды Сочи Туапсинский район

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Пять населенных пунктов Кубани вошли в топ самых теплых мест России в ноябре

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