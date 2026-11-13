Севастополь, Майкоп и Пятигорск вошли в топ-10 бюджетных направлений для зимнего отдыха
Отдохнуть зимой в Крыму и на Ставрополье стало выгоднее: где цены упали сильнее всего
9 ноября Сибкрай.ru выяснил, где зимой подешевело проживание. Данные порталу предоставил сервис Твил.ру.
В десятку направлений с низкими ценами попали города Крыма, Ставропольского края и Адыгеи. Сильнее всего в списке упал Севастополь: ночь там подешевела на 50% по сравнению с прошлым годом — шесть ночей обойдутся примерно в 2888 рублей.
В Майкопе жилье снизилось по стоимости на 36% — за шесть ночей нужно заплатить 4728 рублей. В Ессентуках цены упали на 25% — девять ночей выйдут примерно в 3199 рублей.
Симферополь показал снижение на 20%, а семь ночей там стоят около 2930 рублей. Пятигорск подешевел на 20% (пять ночей — около 4236 рублей), Кисловодск — на 14% (семь ночей — порядка 4291 рубля).
Как писали Юга.ру, в Сухум из России можно будет улететь и зимой. Аэропорт сохранит прямое авиасообщение.