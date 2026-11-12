В Краснодарском крае за неделю почти 2 тыс. человек заболели гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор Кубани опубликовал статистику заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе

По данным ведомства, у пациентов преобладают риновирусы, которые преимущественно поражают слизистую оболочку носа и носоглотки, и аденовирусы — ДНК-содержащие вирусы, которые влияют на дыхательные пути, глаза, лимфу и кишечник.

Среди них 698 детей, а 65% от общего числа заболевших — жители старше 15 лет.

11 ноября пресс-служба Роспотребнадзора Краснодарского края сообщила , что со 2 по 8 ноября в регионе гриппом и ОРВИ заболели 1994 человека.

В краснодарских парках можно сделать прививку от гриппа:

Жителям Краснодарского края напомнили, что сейчас проводится вакцинация против гриппа. Сделать прививку можно в поликлинике или центрах вакцинации.

Кроме того, для профилактики заболеваний необходимо мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку и дезинфицировать гаджеты.