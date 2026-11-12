В Кавказском заповеднике закрыли почти все маршруты с ночевками до следующего года

Краснодарский край

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  • Тисо-самшитовая роща Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Тисо-самшитовая роща Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Кавказском заповеднике закрыли летние многодневные туристические маршруты, но оставили однодневные

11 ноября пресс-служба Кавказского заповедника сообщила о завершении сезона многодневных летних походов. При этом полностью доступ в горы для туристов не закрывают. 

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Для прогулок без ночевки остаются открытыми несколько направлений:

  • маршрут № 30 — от плато Лаго-Наки до Инструкторской щели;
  • маршрут № 13 — к купели;
  • маршрут № 15 — к Кругозору Ефремова;
  • Тисо-самшитовая роща.

Пройти по маршруту № 14 в районе Красной Поляны сейчас можно только в сопровождении гида.

Кроме того, в заповеднике сделали исключение для одного многодневного направления: для туристов пока открыт участок маршрута № 8 от кордона Черноречье до кордона Умпырь с возможностью остаться на ночлег.

Как писали Юга.ру, Кавказский заповедник поднял цены на маршруты.

горы Заповедники Красная Поляна Курорты и туризм отдых путешествия Сочи

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