В Кавказском заповеднике закрыли почти все маршруты с ночевками до следующего года

11 ноября пресс-служба Кавказского заповедника сообщила о завершении сезона многодневных летних походов. При этом полностью доступ в горы для туристов не закрывают.

Для прогулок без ночевки остаются открытыми несколько направлений:

маршрут № 30 — от плато Лаго-Наки до Инструкторской щели;

маршрут № 13 — к купели;

маршрут № 15 — к Кругозору Ефремова;

Тисо-самшитовая роща.

Пройти по маршруту № 14 в районе Красной Поляны сейчас можно только в сопровождении гида.

Кроме того, в заповеднике сделали исключение для одного многодневного направления: для туристов пока открыт участок маршрута № 8 от кордона Черноречье до кордона Умпырь с возможностью остаться на ночлег.