В Кавказском заповеднике закрыли почти все маршруты с ночевками до следующего года
В Кавказском заповеднике закрыли летние многодневные туристические маршруты, но оставили однодневные
11 ноября пресс-служба Кавказского заповедника сообщила о завершении сезона многодневных летних походов. При этом полностью доступ в горы для туристов не закрывают.
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Для прогулок без ночевки остаются открытыми несколько направлений:
- маршрут № 30 — от плато Лаго-Наки до Инструкторской щели;
- маршрут № 13 — к купели;
- маршрут № 15 — к Кругозору Ефремова;
- Тисо-самшитовая роща.
Пройти по маршруту № 14 в районе Красной Поляны сейчас можно только в сопровождении гида.
Кроме того, в заповеднике сделали исключение для одного многодневного направления: для туристов пока открыт участок маршрута № 8 от кордона Черноречье до кордона Умпырь с возможностью остаться на ночлег.
Как писали Юга.ру, Кавказский заповедник поднял цены на маршруты.