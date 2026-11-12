В Краснодаре собирают книги для благотворительной распродажи. Куда их сдать?

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре до 7 декабря можно сдать ненужные книги в пользу благотворительных организаций

Краснодарское литературное сообщество «Бродский» объявило сбор книг для гаражной распродажи. Приносить их можно до 7 декабря. 

Cдать можно книги, выпущенные после 2010 года, журналы, настольные игры и метафорические карты. Все они должны быть в хорошем состоянии.

Принести книги можно по адресам:

  • растенишная «Ботанка», Красная, 69;
  • кофейня «Студия кофе», Чапаева, 71;
  • Литературный музей Кубани, Постовая, 39/1;
  • любая из кофеен сети OnePlusCoffee;
  • бар «Бюро дезинформации», Красноармейская, 55;
  • кофейня «Кофейная вишня», Шоссе Нефтяников, 22к1;
  • кофейня «Тепло» в «Одном театре», Коммунаров, 268в (тех, кто принесет более 10 книг, угостят напитком);
  • бистро «Дача», Красная, 206;
  • типография «Калейдоскоп», Буденного, 134. За книги можно получить подарки;
  • кофейня «Радуга китчен», Зиповская, 5, лит. Г;
  • креативный кластер «Вход», офис агентства «Дуда», Товарная, 5;
  • магазин «Домик Джони», Горького, 85а;
  • книжный магазин «Бабушка-ракета», Коммунаров, 58г;
  • кофейня «Вагон», Горького, 119;
  • творческое объединение «Артель», Архитектора Ишунина, 6.

Печать за напиток:

К принесенным изданиям необходимо приложить записку с контактами для связи и указать количество книг.

Распродажа пройдет с 9 по 13 декабря. При желании можно самостоятельно продавать книги — для этого необходимо стать волонтером. Все вырученные средства направят в приют для травмированных животных «Краснодог», центр спасения диких птиц и животных «Пеликан» и центр реабилитации дельфинов «Дельфа».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 12 по 20 декабря пройдет выставка «Метаморфозы города» .

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