В Краснодаре собирают книги для благотворительной распродажи. Куда их сдать?
В Краснодаре до 7 декабря можно сдать ненужные книги в пользу благотворительных организаций
Краснодарское литературное сообщество «Бродский» объявило сбор книг для гаражной распродажи. Приносить их можно до 7 декабря.
Cдать можно книги, выпущенные после 2010 года, журналы, настольные игры и метафорические карты. Все они должны быть в хорошем состоянии.
Принести книги можно по адресам:
- растенишная «Ботанка», Красная, 69;
- кофейня «Студия кофе», Чапаева, 71;
- Литературный музей Кубани, Постовая, 39/1;
- любая из кофеен сети OnePlusCoffee;
- бар «Бюро дезинформации», Красноармейская, 55;
- кофейня «Кофейная вишня», Шоссе Нефтяников, 22к1;
- кофейня «Тепло» в «Одном театре», Коммунаров, 268в (тех, кто принесет более 10 книг, угостят напитком);
- бистро «Дача», Красная, 206;
- типография «Калейдоскоп», Буденного, 134. За книги можно получить подарки;
- кофейня «Радуга китчен», Зиповская, 5, лит. Г;
- креативный кластер «Вход», офис агентства «Дуда», Товарная, 5;
- магазин «Домик Джони», Горького, 85а;
- книжный магазин «Бабушка-ракета», Коммунаров, 58г;
- кофейня «Вагон», Горького, 119;
- творческое объединение «Артель», Архитектора Ишунина, 6.
Печать за напиток:
К принесенным изданиям необходимо приложить записку с контактами для связи и указать количество книг.
Распродажа пройдет с 9 по 13 декабря. При желании можно самостоятельно продавать книги — для этого необходимо стать волонтером. Все вырученные средства направят в приют для травмированных животных «Краснодог», центр спасения диких птиц и животных «Пеликан» и центр реабилитации дельфинов «Дельфа».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 12 по 20 декабря пройдет выставка «Метаморфозы города» .