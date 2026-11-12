«Били в темноте». Мать краснодарского школьника обратилась к главе СК из-за травли сына
Жительница Краснодара рассказала о «подростковой ОПГ» и травле в школе № 114
11 ноября жительница Краснодара Кристина Вакуленко сообщила агентству «Высота 102», что ее 12-летний сын столкнулся с травлей в школе № 114. По словам женщины, мальчика систематически избивает группа одноклассников, которую она назвала «подростковой ОПГ».
Кристина рассказала, что проблемы начались еще в прошлом году, когда ее сын пошел в 5-й класс. Школьника постоянно били и пинали, раскидывали его вещи. Также ему сломали электросамокат — для этого обидчики специально пришли во двор дома, где живет ученик.
Однажды мальчика закрыли в раздевалке, выключили свет и избили. Тогда женщина обратилась в департамент образования, Следственный комитет и подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), однако ведомства не приняли мер. По словам Кристины, администрация школы также бездействует.
В этом году травля продолжилась. 21 октября одноклассники облили школьника водой и ударили его. 10 ноября мальчика снова закрыли в раздевалке, выключили свет и ударили в челюсть — ногой или кулаком.
Женщина потребовала предоставить записи с камер видеонаблюдения, однако в образовательной организации ей заявили, что инциденты происходят в слепых зонах. Кристина предположила, что обидчики знают, где находятся такие участки.
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Она отметила, что школьники обижают не только ее сына, но и других ребят — об этом Кристина узнала из родительского чата. Кроме того, подростки нецензурно выражаются в адрес преподавателей. Классный руководитель также заявила, что отказывается от класса, поскольку «не справляется с этими детьми».
«Это просто ОПГ, шайка, от которой нужно избавляться. Я требую немедленно изъять записи со всех камер от 21 октября и 10 ноября, привлечь родителей виновных к ответственности и убрать из нашего класса этих буллеров. Мой сын не виноват, и он хочет учиться в комфортной атмосфере, в нормальном классе, без этой шайки», — заявила Кристина.
Также женщина обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию и организовать проверку.
12 ноября ситуацию прокомментировал МЦУ Краснодара. По данным департамента образования, у сына Кристины есть «поведенческие нарушения». Семье, якобы, предлагали помощь специалистов, однако женщина отказалась от психологического сопровождения ребенка и в сентябре 2026 года написала письменный отказ.
В МЦУ добавили, что с Кристиной запланировали встречу.
Как писали Юга.ру, 10 ноября школьница выпала из окна краснодарской школы. Прокуратура проводит проверку.