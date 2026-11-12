«Били в темноте». Мать краснодарского школьника обратилась к главе СК из-за травли сына

11 ноября жительница Краснодара Кристина Вакуленко сообщила агентству «Высота 102», что ее 12-летний сын столкнулся с травлей в школе № 114. По словам женщины, мальчика систематически избивает группа одноклассников, которую она назвала «подростковой ОПГ».

Кристина рассказала, что проблемы начались еще в прошлом году, когда ее сын пошел в 5-й класс. Школьника постоянно били и пинали, раскидывали его вещи. Также ему сломали электросамокат — для этого обидчики специально пришли во двор дома, где живет ученик.

Однажды мальчика закрыли в раздевалке, выключили свет и избили. Тогда женщина обратилась в департамент образования, Следственный комитет и подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), однако ведомства не приняли мер. По словам Кристины, администрация школы также бездействует.

В этом году травля продолжилась. 21 октября одноклассники облили школьника водой и ударили его. 10 ноября мальчика снова закрыли в раздевалке, выключили свет и ударили в челюсть — ногой или кулаком.

Женщина потребовала предоставить записи с камер видеонаблюдения, однако в образовательной организации ей заявили, что инциденты происходят в слепых зонах. Кристина предположила, что обидчики знают, где находятся такие участки.