Фиолетовые поля возвращаются: в парке «Краснодар» монтируют светящийся декор
В парке «Краснодар» стартовал монтаж зимней подсветки в Террасированном саду
12 ноября портал BFM.ru сообщил, что в Террасированном саду парка «Краснодар» устанавливают искусственный шалфей с подсветкой. Зимний декор возвращают на многоярусные клумбы уже седьмой год подряд — это стало традиционным осенним обновлением локации.
Космический фонтан или «башни Галицкого»:
С наступлением темноты кусты будут подсвечиваться фиолетовым. Ожидается, что инсталляция, как и в прошлые сезоны, станет популярной фотозоной у горожан и туристов. Увидеть светящиеся поля можно будет до конца зимы.
Ранее в парке «Краснодар» начали подготовку к Новому году и стали размещать украшения.
Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» попросили не ходить по газонам до конца весны.