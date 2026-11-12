Фиолетовые поля возвращаются: в парке «Краснодар» монтируют светящийся декор

Краснодарский край

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  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

В парке «Краснодар» стартовал монтаж зимней подсветки в Террасированном саду

12 ноября портал BFM.ru сообщил, что в Террасированном саду парка «Краснодар» устанавливают искусственный шалфей с подсветкой. Зимний декор возвращают на многоярусные клумбы уже седьмой год подряд — это стало традиционным осенним обновлением локации.

Космический фонтан или «башни Галицкого»:

С наступлением темноты кусты будут подсвечиваться фиолетовым. Ожидается, что инсталляция, как и в прошлые сезоны, станет популярной фотозоной у горожан и туристов. Увидеть светящиеся поля можно будет до конца зимы.

Ранее в парке «Краснодар» начали подготовку к Новому году и стали размещать украшения.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» попросили не ходить по газонам до конца весны.

Краснодар парк «Краснодар» Парки Сергей Галицкий

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