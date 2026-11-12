Фиолетовые поля возвращаются: в парке «Краснодар» монтируют светящийся декор

12 ноября портал BFM.ru сообщил , что в Террасированном саду парка «Краснодар» устанавливают искусственный шалфей с подсветкой. Зимний декор возвращают на многоярусные клумбы уже седьмой год подряд — это стало традиционным осенним обновлением локации.

С наступлением темноты кусты будут подсвечиваться фиолетовым. Ожидается, что инсталляция, как и в прошлые сезоны, станет популярной фотозоной у горожан и туристов. Увидеть светящиеся поля можно будет до конца зимы.



Ранее в парке «Краснодар» начали подготовку к Новому году и стали размещать украшения.