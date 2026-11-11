Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-3 рейтинга лучших кредиток

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в рейтинг лучших кредиток

Исследование подготовил финансовый маркетплейс Сравни.ру в ноябре. Эксперты рассмотрели предложения российских банков и выбрали лучшие продукты с бесплатным обслуживанием, кешбэком и продолжительным беспроцентным периодом.

Аналитики финансового маркетплейса составили рейтинг на основе размера кешбэка и длительности льготного периода по карте на 9 ноября 2026 года. В подборку вошли кредитки с бесплатным обслуживанием, в условиях которых указана полная стоимость кредита (ПСК).

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«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней на покупки, бесплатным обслуживанием, а также снятием наличных и переводами с карты без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую, получив в день заявки после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб вручил приз победительнице акции «Розыгрыш автомобиля за покупки».

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