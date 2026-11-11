Пять пластилиновых мультфильмов. В Ростовской области завершился инклюзивный проект «Добрые истории»
Проект, приуроченный к 185-летию Сбера, помог детям с особенностями развития освоить пластилиновую анимацию
В Ростовской области дети с особенностями развития под руководством наставников с июня по октябрь осваивали пластилиновую анимацию и создали пять уникальных мультфильмов. Проект «Добрые истории», направленный на раскрытие творческого потенциала через медиаобразование и инклюзивные практики, Сбер реализовал при поддержке РГООИ «Надежда» и приурочил его к 185-летию банка.
Участники на мастер-классах прошли все этапы создания анимации: от генерации идей и лепки персонажей до покадровой съемки, озвучивания и монтажа. Итогом стали пять пластилиновых мультфильмов, объединенных общей темой — историей о мечте, силе желания и поддержке близких. Параллельно с творческим процессом велась съемка документального фильма, который честно и трогательно рассказывает о пяти семьях, их ежедневной жизни, любви и взаимной поддержке.
Финальное мероприятие проекта прошло в теплой, камерной обстановке. Гости посмотрели документальную ленту, а затем — премьеру каждого мультфильма. Перед зрителями выступили и сами авторы: Антон Коломиец (мультфильм «Машинка и море»), Вадим Сукиасян («Путь чемпиона»), Эрнест Туаев («Как монстру стать настоящим другом»), Мансур Чемурзиев («Мама супергерой»), Егор Бережецкий («Настоящее чудо»). Также ребята представили выставку созданных пластилиновых героев и получили заслуженные награды в индивидуальных номинациях.
По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елены Руфовой, компания активно поддерживает социальные и волонтерские инициативы в Ростовской области, особенно инклюзивное направление: «Проект «Добрые истории» — это пример того, как корпоративная социальная ответственность превращается в реальные истории успеха. Мы увидели, как дети, которым порой непросто в повседневной жизни, раскрываются в творчестве, учатся работать в команде и обретают уверенность в собственных силах».
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