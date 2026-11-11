Пять пластилиновых мультфильмов. В Ростовской области завершился инклюзивный проект «Добрые истории»

В Ростовской области дети с особенностями развития под руководством наставников с июня по октябрь осваивали пластилиновую анимацию и создали пять уникальных мультфильмов. Проект «Добрые истории», направленный на раскрытие творческого потенциала через медиаобразование и инклюзивные практики, Сбер реализовал при поддержке РГООИ «Надежда» и приурочил его к 185-летию банка.

Участники на мастер-классах прошли все этапы создания анимации: от генерации идей и лепки персонажей до покадровой съемки, озвучивания и монтажа. Итогом стали пять пластилиновых мультфильмов, объединенных общей темой — историей о мечте, силе желания и поддержке близких. Параллельно с творческим процессом велась съемка документального фильма, который честно и трогательно рассказывает о пяти семьях, их ежедневной жизни, любви и взаимной поддержке.