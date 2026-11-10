Модницам Ростова предлагают шопинг-тур в Москву на рынок «Садовод»

Организаторы обещает трансфер на минивэне, проживание в отеле рядом с рынком, прогулку и вечерние девичьи посиделки с дефиле. По их словам, участниц ждут два дня азарта, находок и женского драйва.

Организаторы называют себя проводниками в мире хаоса. «Садовод» — это 40 гектаров и 9000 павильонов, без подготовки там легко потеряться и купить не то. Они обещают провести участниц по секретным тропам, где висят те самые джинсы и сумки, про которые потом все спрашивают «Где взяла?»

Отдельно решают проблему доставки. Если купленного окажется больше, чем вмещает минивэн, прямо на месте оформят отправку крупных покупок транспортной компанией в Ростов-на-Дону. Сами участницы поедут налегке, а вещи прибудут следом.

Поездки на московские вещевые рынки за покупками были особенно распространены в 1990-е и начале 2000-х годов, когда жители регионов ездили туда за товарами для перепродажи и личного пользования.

«Садовод» — это не просто рынок, а огромный торговый город на юго-востоке Москвы, который за последние годы превратился в культовое место для самых разных покупателей: от дачников до зумеров, ищущих дешевую и стильную одежду. На территории расположены десять гигантских павильонов и десятки торговых линий, так что без подготовки там действительно легко заблудиться.

Основной ассортимент — одежда, обувь и аксессуары, домашний текстиль, а также товары для животных и птиц. Большая часть — из Китая и Турции, многое продается и в розницу, и оптом. Можно найти подделки популярных мировых марок.