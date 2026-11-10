В Темрюкском районе почтальон присвоила пенсии на 600 тыс. рублей

10 ноября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Светлану Волову признали виновной в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ). В апреле женщина работала почтальоном в поселке Кучугуры Темрюкского района и присвоила 607 тыс. 107 рублей, которые получила для доставки пенсионерам и людям, получающим социальные выплаты.

Чтобы скрыть хищение, она поставила подписи в платежных документах от имени граждан и передала их начальнику почтового отделения. Кроме того, Волова не внесла в кассу и потратила 48 тыс. 858 рублей, которые жители сдали на оплату коммунальных услуг. Позже она похитила еще 77 тыс. рублей — эти деньги начальник отделения передал ей на хранение.