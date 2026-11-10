Суд арестовал нефть с атакованного у Сочи танкера Aframax Rio на 239,6 млн рублей

6 ноября ТАСС сообщил , что арбитражный суд Краснодарского края арестовал оставшуюся на танкере Aframax Rio нефть на сумму 239,6 млн рублей. Обеспечительные меры приняты по иску ФГБУ «Морспасслужба», которое требует от владельца груза вознаграждение за аварийно-спасательные работы. Как следует из материалов суда, в октябре судовладелец обратился за помощью, после чего спасатели начали работы на аварийном судне. Они перекачали часть нефти на танкер-приемщик Daphne V — 40,4 тыс. тонн из первоначальных 101,2 тыс. тонн. После этого на борту осталось около 53,6 тыс. тонн нефти.

Поскольку компания не оплатила выставленный счет за спасательную операцию, Морспасслужба потребовала взыскать почти 754 млн рублей (10% оценочной стоимости спасенного груза). Суд счел арест оставшейся нефти несоразмерным и ограничил его суммой в 239,6 млн рублей. При этом обязал спасателей подать полноценный иск о взыскании задолженности до 17 ноября включительно. По данным защиты, судовладелец рассматривает возможность буксировки поврежденного судна в Турцию для утилизации.



Напомним, что танкер, перевозивший нефть, был атакован 6 октября безэкипажными катерами у побережья Сочи. Экипаж из 23 граждан Индии был успешно спасен, никто не пострадал. Судно получило сквозные повреждения и 15 октября было доставлено в порт Новороссийска.



После этого на побережье обнаружили гальку, загрязненную мазутом. Сложнее всего ситуация сложилась около поселка Мысхако.