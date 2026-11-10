В Краснодар к концу недели придет потепление до +20 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

После прохладного начала недели в Краснодаре к выходным станет значительно теплее

Рабочая неделя в Краснодаре началась с похолодания. Во вторник, 10 ноября, дневная температура не превысит 7 °С, а ночью столбики термометров опустятся до 3 °С.

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Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», синоптическая ситуация изменится со среды, 11 ноября, когда воздух прогреется до 13 °С.

Пик потепления придется на пятницу и субботу, 13 и 14 ноября, — в эти дни дневная температура достигнет 20 °С, а ночная составит около 17 °С. При этом в конце недели возможны дожди.

Как писали Юга.ру, 9 ноября из-за сильного снегопада в Апшеронском районе без света остались три населенных пункта.

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