В Краснодар к концу недели придет потепление до +20 °С

После прохладного начала недели в Краснодаре к выходным станет значительно теплее

Рабочая неделя в Краснодаре началась с похолодания. Во вторник, 10 ноября, дневная температура не превысит 7 °С, а ночью столбики термометров опустятся до 3 °С.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», синоптическая ситуация изменится со среды, 11 ноября, когда воздух прогреется до 13 °С.



Пик потепления придется на пятницу и субботу, 13 и 14 ноября, — в эти дни дневная температура достигнет 20 °С, а ночная составит около 17 °С. При этом в конце недели возможны дожди.