Анапа официально стала курортом федерального значения — с уточненными границами

Согласно документу, курортом федерального значения признана территория общей площадью 98 тыс. 186 га. В постановлении также закреплены границы курорта, которые проходят по территориям, смежным с Темрюкским и Крымским районами, Новороссийском и береговой линией Черного моря.

Статус курорта федерального значения получают территории, где есть лечебные природные ресурсы и которые важны для государства в целом. Он означает, что здесь устанавливают зоны санитарной охраны, а у региона появляется больше возможностей развивать инфраструктуру с участием государства.

Проект о наделении Анапы этим статусом Минздрав подготовил еще в феврале. Документу нужно было пройти общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу.

При этом в перечне курортов федерального значения, который правительство утвердило в июле 2024 года, Анапа уже числилась. Обновление статуса и границ нужно, чтобы правовое регулирование использования лечебно-оздоровительных территорий стало точнее.