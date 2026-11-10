Анапа официально стала курортом федерального значения — с уточненными границами

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Правительство закрепило за Анапой особый статус. Что это даст курорту?

9 ноября правительство России официально присвоило Анапе статус курорта федерального значения. Соответствующее постановление опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу, курортом федерального значения признана территория общей площадью 98 тыс. 186 га. В постановлении также закреплены границы курорта, которые проходят по территориям, смежным с Темрюкским и Крымским районами, Новороссийском и береговой линией Черного моря.

  • © Скриншот с сайта publication.pravo.gov.ru
    © Скриншот с сайта publication.pravo.gov.ru

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Статус курорта федерального значения получают территории, где есть лечебные природные ресурсы и которые важны для государства в целом. Он означает, что здесь устанавливают зоны санитарной охраны, а у региона появляется больше возможностей развивать инфраструктуру с участием государства.

Проект о наделении Анапы этим статусом Минздрав подготовил еще в феврале. Документу нужно было пройти общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу.

При этом в перечне курортов федерального значения, который правительство утвердило в июле 2024 года, Анапа уже числилась. Обновление статуса и границ нужно, чтобы правовое регулирование использования лечебно-оздоровительных территорий стало точнее.

Как писали Юга.ру, в сентябре Минздрав предложил присвоить федеральный статус Геленджику и семи близлежащим населенным пунктам.

Анапа Инфраструктура Курорты и туризм отдых Правительство Черное море

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Анапа официально стала курортом федерального значения — с уточненными границами
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