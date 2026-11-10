В краснодарских парках можно сделать прививку от гриппа. По каким дням и где?

В парках и центре Краснодара вакцинируют от гриппа в мобильных пунктах

7 ноября пресс-служба администрации Краснодара напомнила, что в городских парках работают мобильные пункты бесплатной вакцинации от гриппа.

По будням с 9:00 до 18:00 прививку можно сделать на улице Красной, 122. Мобильный пункт находится рядом с памятником в честь 200-летия Кубанского казачьего войска, напротив Театра драмы и Главной городской площади. Еще один пункт работает в сквере имени Жукова.

В выходные дни с 9:00 до 18:00 процедуру проводят в парках «Солнечный остров» и «Чистяковская роща».