В краснодарских парках можно сделать прививку от гриппа. По каким дням и где?

Краснодарский край

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  • © Фото zackkop, freepik.com
    © Фото zackkop, freepik.com

В парках и центре Краснодара вакцинируют от гриппа в мобильных пунктах

7 ноября пресс-служба администрации Краснодара напомнила, что в городских парках работают мобильные пункты бесплатной вакцинации от гриппа. 

По будням с 9:00 до 18:00 прививку можно сделать на улице Красной, 122. Мобильный пункт находится рядом с памятником в честь 200-летия Кубанского казачьего войска, напротив Театра драмы и Главной городской площади. Еще один пункт работает в сквере имени Жукова. 

В выходные дни с 9:00 до 18:00 процедуру проводят в парках «Солнечный остров» и «Чистяковская роща».

3,5 млн человек и три новых штамма:

Для того чтобы сделать прививку, необходимо иметь с собой паспорт. Перед вакцинацией врачи проведут осмотр для выявления противопоказаний. 

Прививка от гриппа — один из самых эффективных способов защиты от болезни. В состав вакцины вводят антигены — части или ослабленные формы вируса гриппа, которые «знакомят» иммунную систему с вирусом. В ответ организм запускает выработку специальных белков — антител.

В пресс-службе отметили, что в 2026 году прививку уже сделали более 192 тысяч взрослых и более 124 тысяч детей.

Как писали Юга.ру, жители Кубани потратили на лекарства от аллергии более 1 млрд рублей с января по сентябрь 2026 года. 

Город Здоровье Здравоохранение Краснодар Медицина Парки

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