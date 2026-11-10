В краснодарских парках можно сделать прививку от гриппа. По каким дням и где?
В парках и центре Краснодара вакцинируют от гриппа в мобильных пунктах
7 ноября пресс-служба администрации Краснодара напомнила, что в городских парках работают мобильные пункты бесплатной вакцинации от гриппа.
По будням с 9:00 до 18:00 прививку можно сделать на улице Красной, 122. Мобильный пункт находится рядом с памятником в честь 200-летия Кубанского казачьего войска, напротив Театра драмы и Главной городской площади. Еще один пункт работает в сквере имени Жукова.
В выходные дни с 9:00 до 18:00 процедуру проводят в парках «Солнечный остров» и «Чистяковская роща».
3,5 млн человек и три новых штамма:
Для того чтобы сделать прививку, необходимо иметь с собой паспорт. Перед вакцинацией врачи проведут осмотр для выявления противопоказаний.
Прививка от гриппа — один из самых эффективных способов защиты от болезни. В состав вакцины вводят антигены — части или ослабленные формы вируса гриппа, которые «знакомят» иммунную систему с вирусом. В ответ организм запускает выработку специальных белков — антител.
В пресс-службе отметили, что в 2026 году прививку уже сделали более 192 тысяч взрослых и более 124 тысяч детей.
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