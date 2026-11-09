На трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом ввели реверсивное движение 

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На трассе М-4 «Дон» в сторону Краснодара на две недели ввели реверс и ограничили скорость до 40 км/ч

9 ноября пресс-служба «Автодора» сообщила, что на 1398-м километре трассы М-4 «Дон» в сторону Краснодара организуют реверсивное движение с ограничением скорости до 40 км/ч. Это связано с продолжающимся капремонтом моста через реку Каверзе.

Схема движения

Схема движения

Очередность проезда на участке будет регулировать светофор.

По данным госкомпании, ограничения продлятся до двух недель. Водителям рекомендуют обращать внимание на временные дорожные знаки и разметку.

Как писали Юга.ру, жители Ростовской области выступили против платного участка на М-4 «Дон».

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