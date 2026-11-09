На трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом ввели реверсивное движение 

На трассе М-4 «Дон» в сторону Краснодара на две недели ввели реверс и ограничили скорость до 40 км/ч

9 ноября пресс-служба «Автодора» сообщила, что на 1398-м километре трассы М-4 «Дон» в сторону Краснодара организуют реверсивное движение с ограничением скорости до 40 км/ч. Это связано с продолжающимся капремонтом моста через реку Каверзе.

Очередность проезда на участке будет регулировать светофор.



По данным госкомпании, ограничения продлятся до двух недель. Водителям рекомендуют обращать внимание на временные дорожные знаки и разметку.