На трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом ввели реверсивное движение
На трассе М-4 «Дон» в сторону Краснодара на две недели ввели реверс и ограничили скорость до 40 км/ч
9 ноября пресс-служба «Автодора» сообщила, что на 1398-м километре трассы М-4 «Дон» в сторону Краснодара организуют реверсивное движение с ограничением скорости до 40 км/ч. Это связано с продолжающимся капремонтом моста через реку Каверзе.
Очередность проезда на участке будет регулировать светофор.
По данным госкомпании, ограничения продлятся до двух недель. Водителям рекомендуют обращать внимание на временные дорожные знаки и разметку.
Как писали Юга.ру, жители Ростовской области выступили против платного участка на М-4 «Дон».