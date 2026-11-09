Из-за сильного снегопада в Апшеронском районе без света остались три населенных пункта

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Типичный Апшеронск»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Типичный Апшеронск»

В Апшеронском районе снегопад в ночь на 9 ноября повредил линию электропередачи

9 ноября пресс-служба администрации Мезмайского поселения Апшеронского района сообщила, что ночью прошел снегопад, из-за которого оборвались линии электропередачи.

Без света остались жители поселка Мезмай, станицы Темнолесской и хутора Русского. В скольких именно домах отсутствует электричество, власти не уточнили. Сейчас работники аварийной службы восстанавливают линию.

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Отметим, что 8 ноября поселение уже оставалось без электричества — тогда отключилась линия электропередачи. Позднее подачу электроэнергии восстановили. Однако уже к 18:00 того же дня в Мезмае и Нижегородской упала ива, которая также повредила провода. Рабочие вновь восстановили линию.

Как писали Юга.ру, 6 ноября на плато Лаго-Наки в Адыгее выпал первый снег.

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Из-за сильного снегопада в Апшеронском районе без света остались три населенных пункта
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