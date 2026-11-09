Из-за сильного снегопада в Апшеронском районе без света остались три населенных пункта

В Апшеронском районе снегопад в ночь на 9 ноября повредил линию электропередачи

9 ноября пресс-служба администрации Мезмайского поселения Апшеронского района сообщила, что ночью прошел снегопад, из-за которого оборвались линии электропередачи. Без света остались жители поселка Мезмай, станицы Темнолесской и хутора Русского. В скольких именно домах отсутствует электричество, власти не уточнили. Сейчас работники аварийной службы восстанавливают линию.

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Отметим, что 8 ноября поселение уже оставалось без электричества — тогда отключилась линия электропередачи. Позднее подачу электроэнергии восстановили. Однако уже к 18:00 того же дня в Мезмае и Нижегородской упала ива, которая также повредила провода. Рабочие вновь восстановили линию.