На Крымском мосту временно изменят порядок досмотра транспорта

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Олега Аксенова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксенова, Юга.ру

На Крымском мосту со стороны Кубани на 16 часов отключат досмотровый сканер

Телеграм-канал Крымского моста сообщил, что с 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября на Крымском мосту со стороны Тамани приостановят работу инспекционно-досмотрового комплекса (сканера) для транспортных средств.

Минтранс уточнил правила проезда по Крымскому мосту:

В этот период досмотр рейсовых автобусов будут проводить в ручном режиме.

Водителей, планирующих поездку в Крым, просят заранее учитывать эту информацию, рассчитывать время выезда или выбирать альтернативные сухопутные маршруты.

Как писали Юга.ру, Главгосэкспертиза одобрила первые три этапа реконструкции М-4 «Дон» на пути к Геленджику.

Дороги Крым Крымский мост Тамань Транспорт

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