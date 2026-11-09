На Крымском мосту временно изменят порядок досмотра транспорта
На Крымском мосту со стороны Кубани на 16 часов отключат досмотровый сканер
Телеграм-канал Крымского моста сообщил, что с 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября на Крымском мосту со стороны Тамани приостановят работу инспекционно-досмотрового комплекса (сканера) для транспортных средств.
Минтранс уточнил правила проезда по Крымскому мосту:
В этот период досмотр рейсовых автобусов будут проводить в ручном режиме.
Водителей, планирующих поездку в Крым, просят заранее учитывать эту информацию, рассчитывать время выезда или выбирать альтернативные сухопутные маршруты.
Как писали Юга.ру, Главгосэкспертиза одобрила первые три этапа реконструкции М-4 «Дон» на пути к Геленджику.