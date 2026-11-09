На Крымском мосту временно изменят порядок досмотра транспорта

На Крымском мосту со стороны Кубани на 16 часов отключат досмотровый сканер

Телеграм-канал Крымского моста сообщил, что с 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября на Крымском мосту со стороны Тамани приостановят работу инспекционно-досмотрового комплекса (сканера) для транспортных средств.

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В этот период досмотр рейсовых автобусов будут проводить в ручном режиме.



Водителей, планирующих поездку в Крым, просят заранее учитывать эту информацию, рассчитывать время выезда или выбирать альтернативные сухопутные маршруты.