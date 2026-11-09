Ночные заморозки и днем до 7 °C. Погода на Кубани в начале недели

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в начале рабочей недели

В городе будет облачно с прояснениями, в основном без дождя. Ветер 4–9 м/с. Ночью температура опустится до минус −2… −4 °C, днем поднимется до 5-7 °C.

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 9 ноября в Краснодаре и крае.

По краю тоже ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами небольшие осадки, в отдельных районах умеренные — дождь, дождь со снегом, снег. Днем преимущественно без осадков. В юго-восточных районах региона возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер 4–9 м/с. Ночью температура −1…−6 °C, днем плюс 3-8 °C.

В горах ночью минус −6…−11 °C, днем минус −1…− 6 °C.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер 6–11 м/с с порывами 12–14 м/с. Ночью температура 4…−1 °C, днем 6-11 °C.