Ночные заморозки и днем до 7 °C. Погода на Кубани в начале недели

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 9 ноября в Краснодаре и крае.

В городе будет облачно с прояснениями, в основном без дождя. Ветер 4–9 м/с. Ночью температура опустится до минус −2… −4 °C, днем поднимется до 5-7 °C.

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По краю тоже ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами небольшие осадки, в отдельных районах умеренные — дождь, дождь со снегом, снег. Днем преимущественно без осадков. В юго-восточных районах региона возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер  4–9 м/с. Ночью температура −1…−6 °C, днем плюс 3-8 °C.

В горах ночью минус −6…−11 °C, днем минус −1…− 6 °C.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер 6–11 м/с с порывами 12–14 м/с. Ночью температура 4…−1 °C, днем 6-11 °C.

Как писали Юга.ру, в ночь на 6 ноября в Краснодаре температура опустилась до −0,8 °C — это самый низкий показатель с начала сезона.

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