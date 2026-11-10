SpaceWeb: пользователи хостинга стали на 84% чаще подключать облачные сервисы

Хостинг-провайдер SpaceWeb проанализировал, как меняется инфраструктура веб-проектов. За последние три квартала число подключений облачных сервисов среди пользователей виртуального хостинга выросло на 84%, а количество клиентов, использующих дополнительные облачные решения, увеличилось почти в три раза.

Особенно активно облачные сервисы используют владельцы нескольких веб-проектов: на пользователей с двумя и более проектами приходится 44% подключений. Чаще всего такой подход востребован у веб-мастеров, ИТ-разработчиков и рекламных агентств. При этом аренда сервера в облаке не заменяет классический хостинг, а дополняет его для отдельных задач.