SpaceWeb: пользователи хостинга стали на 84% чаще подключать облачные сервисы
Как выяснили аналитики хостинг-провайдера, особенно активно облачные сервисы используют владельцы нескольких веб-проектов
Хостинг-провайдер SpaceWeb проанализировал, как меняется инфраструктура веб-проектов. За последние три квартала число подключений облачных сервисов среди пользователей виртуального хостинга выросло на 84%, а количество клиентов, использующих дополнительные облачные решения, увеличилось почти в три раза.
Особенно активно облачные сервисы используют владельцы нескольких веб-проектов: на пользователей с двумя и более проектами приходится 44% подключений. Чаще всего такой подход востребован у веб-мастеров, ИТ-разработчиков и рекламных агентств. При этом аренда сервера в облаке не заменяет классический хостинг, а дополняет его для отдельных задач.
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На VPS приходится 87% подключений облачных сервисов, еще 12% — на объектное хранилище S3. Виртуальный хостинг остается основным решением для размещения сайтов, а облачные сервисы используются для запуска приложений, хранения файлов, тестовых сред и задач, требующих более гибкой настройки инфраструктуры.
SpaceWeb работает с 2001 года. Сегодня на платформе размещено более 220 тысяч сайтов, а веб-хостингом пользуются почти 200 тысяч клиентов. Продуктовая линейка включает около 40 хостинговых и облачных сервисов, в том числе виртуальный и почтовый хостинг, VPS, S3, Kubernetes, базы данных и частное облако.
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