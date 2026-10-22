«Авито Соседи»: платформа тестирует поиск услуг и товаров по советам жильцов района

Авито представил новое пространство, где можно найти специалистов с высокими оценками и рекомендациями от соседей, а также купить у жильцов своего района вещи не дороже 500 рублей. или даже забрать их бесплатно. Тестовая версия уже доступна 5 млн пользователей по всей России, указавшим адрес в профиле. Об этом рассказали на конференции Авито для представителей ремонта и строительства «Все для стройки бизнеса».

Теперь найти мастера для любых задач по совету соседей можно прямо на Авито. Платформа тестирует пространство «Авито Соседи», где собраны объявления от специалистов, которых уже нанимали и высоко оценили другие пользователи из вашего дома и района. Новый раздел заменяет вопросы в домовых чатах и районных группах и помогает быстрее и проще выбрать подходящего мастера.

«Сломался кран, нужна няня или репетитор для ребенка — в таких ситуациях мы часто пишем в домовой чат или просим знакомых и соседей посоветовать проверенного специалиста. Авито перенес привычный опыт соседних рекомендаций в цифровой формат, чтобы упростить поиск исполнителей», — отметили в компании.

Почему соседям доверяют

Исследования Авито Услуг показывают: более 40% опрошенных воспринимают жителей своего района как соседей, а шестерым из десяти важно поддерживать с ними добрые отношения и иметь возможность обратиться за советом. При этом каждый пятый пользователь при выборе мастера обращается за советом к соседям по дому или району.

«Личный опыт и совет знакомого человека для многих важнее, чем оценки незнакомых людей в интернете. “Авито Соседи” отвечает на этот запрос: помогает находить мастеров, которым уже доверяют соседи, и закрывать потребности рядом с домом. Для Авито это следующий шаг в развитии социальных механик, которые объединяют людей для заказа услуг и обмена товарами», — рассказал старший директор вертикали Авито Услуги Александр Куроптев.