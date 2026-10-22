«Авито Соседи»: платформа тестирует поиск услуг и товаров по советам жильцов района
Авито запускает пространство для поиска мастеров по рекомендациям соседей
Авито представил новое пространство, где можно найти специалистов с высокими оценками и рекомендациями от соседей, а также купить у жильцов своего района вещи не дороже 500 рублей. или даже забрать их бесплатно. Тестовая версия уже доступна 5 млн пользователей по всей России, указавшим адрес в профиле. Об этом рассказали на конференции Авито для представителей ремонта и строительства «Все для стройки бизнеса».
Теперь найти мастера для любых задач по совету соседей можно прямо на Авито. Платформа тестирует пространство «Авито Соседи», где собраны объявления от специалистов, которых уже нанимали и высоко оценили другие пользователи из вашего дома и района. Новый раздел заменяет вопросы в домовых чатах и районных группах и помогает быстрее и проще выбрать подходящего мастера.
«Сломался кран, нужна няня или репетитор для ребенка — в таких ситуациях мы часто пишем в домовой чат или просим знакомых и соседей посоветовать проверенного специалиста. Авито перенес привычный опыт соседних рекомендаций в цифровой формат, чтобы упростить поиск исполнителей», — отметили в компании.
Почему соседям доверяют
Исследования Авито Услуг показывают: более 40% опрошенных воспринимают жителей своего района как соседей, а шестерым из десяти важно поддерживать с ними добрые отношения и иметь возможность обратиться за советом. При этом каждый пятый пользователь при выборе мастера обращается за советом к соседям по дому или району.
«Личный опыт и совет знакомого человека для многих важнее, чем оценки незнакомых людей в интернете. “Авито Соседи” отвечает на этот запрос: помогает находить мастеров, которым уже доверяют соседи, и закрывать потребности рядом с домом. Для Авито это следующий шаг в развитии социальных механик, которые объединяют людей для заказа услуг и обмена товарами», — рассказал старший директор вертикали Авито Услуги Александр Куроптев.
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Как работает новое пространство
Раздел объединяет предложения от мастеров, которые уже выполняли заказы для ваших соседей — жителей того же района, ЖК или дома — и получили высокую оценку и положительный отзыв. Принцип «соседства» определяется на основе адреса, указанного в профиле пользователя. Радиус, в пределах которого другой пользователь считается соседом, зависит от города, плотности населения, района и выбранной услуги — он составляет от десятков до нескольких сотен метров.
Попасть в раздел можно через главную страницу Авито Услуг, главные страницы категорий, баннеры в поисковой выдаче и личный профиль.
Что можно найти в новом разделе
Пока идет тестирование, в «Авито Соседях» доступен заказ услуг по ремонту и обслуживанию бытовой техники и компьютеров, ремонту и строительству, перевозке и доставке, уборке, а также услуги нянь и зоонянь. Кроме того, здесь можно найти рекомендованных соседями репетиторов, спортивных тренеров, автоинструкторов, мастеров и салоны красоты, специалистов по организации мероприятий, фотографов и видеографов.
В «Авито Соседях» также появился раздел с объявлениями о вещах, которые больше не нужны одним жителям района, но могут пригодиться другим. Здесь можно будет найти выгодные предложения — вещи, которые соседи отдают бесплатно или продают не дороже 500 рублей, и забрать их самостоятельно рядом с домом, без затрат на доставку.
Авито планирует масштабировать продукт и развивать сценарии поиска услуг и товаров с опорой на опыт соседей.
Как писали Юга.ру, Авито расширил возможности и географию доставок крупногабаритных товаров.