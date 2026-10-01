Бархатный сезон все: на курортах Краснодарского края и Крыма остыло море

По ее словам, комфортнее всего купаться в Сочи, где море остыло только до 22 °C. В Ялте, Алуште и Туапсе температура опустилась до 21 °C, а в Феодосии и Анапе — до 19 °C. На курортах в Геленджике и Ейске — не выше 17 °C.

Макарова отметила, что дальнейшее похолодание будет плавным. При этом октябрь в регионе пройдет в пределах климатической нормы, но с уклоном в более прохладную сторону. В ближайшие выходные столбики термометров в регионе опустятся до 11–17 °C. После этого на юге еще ожидается небольшое потепление, однако для купания море будет уже слишком холодным.