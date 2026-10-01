Бархатный сезон все: на курортах Краснодарского края и Крыма остыло море

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Ula Ulachka, freepik.com
    © Фото Ula Ulachka, freepik.com

На юге России завершился пляжный сезон. Черное и Азовское моря начали быстро остывать

1 октября ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила ТАСС, что пляжный сезон на юге европейской части России официально подошел к концу. Температура воды в Черном и Азовском морях продолжает снижаться.

В Сочи часть пляжей продолжит работать после 1 октября:

По ее словам, комфортнее всего купаться в Сочи, где море остыло только до 22 °C. В Ялте, Алуште и Туапсе температура опустилась до 21 °C, а в Феодосии и Анапе — до 19 °C. На курортах в Геленджике и Ейске — не выше 17 °C.

Макарова отметила, что дальнейшее похолодание будет плавным. При этом октябрь в регионе пройдет в пределах климатической нормы, но с уклоном в более прохладную сторону. В ближайшие выходные столбики термометров в регионе опустятся до 11–17 °C. После этого на юге еще ожидается небольшое потепление, однако для купания море будет уже слишком холодным.

Как писали Юга.ру, в Минтуризма Краснодарского края назвали прошедший летний сезон одним из самых сложных за последние годы.

Азовское море Анапа Геленджик Ейский район Крым Курорты и туризм Пляжи Погода Сочи Туапсинский район Феодосия Черное море Ялта

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