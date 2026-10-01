Ветер «выдавил» воду: суда на Ейском лимане оказались на мели

Причиной стал мощный ветер. В результате лодки и катера, еще недавно стоявшие у причалов, буквально оказались на суше, создав сюрреалистичный пейзаж.

29 сентября телеграм-канал «Ейск Подслушано» опубликовал видео, снятое на Ейском лимане. На кадрах видно, как берег заметно обмелел.

Природное явление, с которым столкнулись жители Ейска, называется сгон. Когда над акваторией долго дует сильный ветер определенного направления, он словно «выдавливает» воду от одного берега к другому.

Для Азовского моря сгоны — вполне регулярное явление. Особенно часто они случаются в осенне-зимний период. Это связано с активной циклонической деятельностью над регионом в холодное время года.

Непогода сохранится на Кубани до конца суток 1 октября. Ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град. Порывы ветра будут достигать 20–25 м/с, а на побережье на участке от Анапы до Геленджика — штормовых 24–29 м/с.