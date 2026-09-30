Налоговиков из Краснодара задержали по делу о взятке в 2 млн рублей за прекращение проверки
Бывшую начальницу налоговой инспекции Краснодара арестовали, еще двух фигурантов отправили под домашний арест
29 сентября пресс-служба СК по Краснодарскому краю сообщила, что следователи предъявили обвинения сотрудникам налоговых инспекций Краснодара. Уголовное дело связано со взятками.
По версии следствия, у начальника одной из межрайонных налоговых инспекций края был знакомый — руководитель коммерческой организации. Он попросил помочь решить проблему, возникшую при проверке. Начальник инспекции обратился к тогда еще действующей начальнице одной из налоговых инспекций Краснодара. Она согласилась прекратить проверку и не привлекать организацию к ответственности за взятку в 2 млн рублей.
Деньги передали через посредника. Часть суммы бывшая начальница отдала своей подчиненной — начальнику отдела камеральных проверок, а также самому посреднику.
Иномарка за 8 млн и недвижимость на 100 млн:
Бывшей начальнице инспекции предъявили обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Начальника отдела камеральных проверок обвиняют по той же статье. Начальнику одной из межрайонных инспекций края вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Еще одно дело возбудили против человека, который дал взятку (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Бывшую начальницу налоговой инспекции Краснодара арестовали, остальные фигуранты находятся под домашним арестом. По данным правоохранительных органов, все они дают признательные показания.
Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, в деле фигурируют бывший начальник ИФНС №1 Наталья Маслакова, начальник отдела камеральных проверок ИФНС №1 Дина Лебедева и начальник межрайонной ИФНС №20 Дмитрий Мартиянов.
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