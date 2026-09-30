Налоговиков из Краснодара задержали по делу о взятке в 2 млн рублей за прекращение проверки

Бывшую начальницу налоговой инспекции Краснодара арестовали, еще двух фигурантов отправили под домашний арест

29 сентября пресс-служба СК по Краснодарскому краю сообщила, что следователи предъявили обвинения сотрудникам налоговых инспекций Краснодара. Уголовное дело связано со взятками.

По версии следствия, у начальника одной из межрайонных налоговых инспекций края был знакомый — руководитель коммерческой организации. Он попросил помочь решить проблему, возникшую при проверке. Начальник инспекции обратился к тогда еще действующей начальнице одной из налоговых инспекций Краснодара. Она согласилась прекратить проверку и не привлекать организацию к ответственности за взятку в 2 млн рублей.

Деньги передали через посредника. Часть суммы бывшая начальница отдала своей подчиненной — начальнику отдела камеральных проверок, а также самому посреднику.